Volkan: Nasibimiz neyse o – Fotomaç – 19 Mayıs 2018
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    20 Mayıs 2018, Pazar
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    Volkan: Nasibimiz neyse o

    Volkan: Nasibimiz neyse o
    F.Bahçe Kaptanı , şampiyonluğa olan inançlarını yitirmediklerini belirtirken, " bu, hiç belli olmaz. Bakarsınız , 'ye yenilir, de 'ya takılır. Biz böyle olacakmış gibi düşüneceğiz ve çıkıp 'u yeneceğiz. Her şey nasip kısmet" dedi.
    1. 19.5.2018
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