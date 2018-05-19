Valbuena: Görevimi iyi yaptım – Fotomaç – 19 Mayıs 2018
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    20 Mayıs 2018, Pazar
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    Valbuena: iyi yaptım

    Valbuena: <a href="/index/gorevimi?id=b49813a0-b108-4a73-a201-21071e94aaa8" class="" rel="tag">Görevimi</a> iyi yaptım
    Bugün de yedek soyunması beklenen Valbuena, her şeye rağmen başarılı bir sezon geçirdiğine inandığını söyledi. Fransız, "Kadroya giremeyince üzüldüm ama teknik direktörümüzün kararlarına her zaman saygı duydum. Forma şansı bulduğumda ise yaptığımı düşünüyorum" açıklamasını yaptı.
    1. 19.5.2018
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