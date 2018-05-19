Valbuena: Görevimi iyi yaptım
- 19.5.2018
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Su molasına bir tek Demba Ba gitmedi
Toplam 2
Yorum
Yorumcu Su ictigini gordum oruclu degildi galiba.
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Aykut Kocaman: İkincilik de önemli
Toplam 12
Yorum
gsgs bu satırlara yazdım ama gs ın son altı haftaya böyle konsantire olcağını hesab edemedim noldi şimdi. FB şmp liginde başarılar.
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Talisca Manchester United'da
Toplam 1
Yorum
BJK Liverpool GITTI
Valbuena: Görevimi iyi yaptım haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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