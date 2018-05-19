Sinir harbi – Fotomaç – 19 Mayıs 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    20 Mayıs 2018, Pazar
    CANLI ENGLISH

    Sinir harbi

    Sinir harbi

    Hemen öne geçmeleri halinde G.Saray’ın ’de baskı altında kalacağını savunan sarı-lacivertli hoca, “İş ikinci yarıya kalırsa, bu kez biz stres yaşarız, ikincilik şansımızı da tehlikeye girer” diyerek takımını uyardı

    Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, "Zor gibi gözükse de hiçbir şey imkansız değildir" diyerek futbolcularından son maça şampiyonluk inançlarını koruyarak çıkmalarını istedi. Hedefi kalmayan Atiker Konya karşısında erkenden golü bulup skor avantajını ellerine geçirmelerinin şart olduğunu öğrencilerine hatırlatan sarı-lacivertli hoca, "Biz öne geçer, da 'de beklenen golü hemen atamazsa, bu durum rakibimizi strese sokar, ikinci yarıda bambaşka bir senaryo ortaya çıkabilir. de karşısında benzer bir baskıyı hissedecektir" dedi.

    BARİ ŞAMPİYONLAR LİGİ KAÇMASIN
    Kocaman'ın son maçta en büyük korkusu ise muhtemel bir puan kaybıyla ikinciliği, dolayısıyla da Şampiyonlar Ligi'ne katılabilme şansını kaybetmek... Kocaman, erken gol bulma planına bu yüzden de ayrı bir önem veriyor. Zira Konya karşısında gol hemen gelmez, Galatasaray da karşısında öne geçerse, oyuncularının şampiyonluk umutlarını yitirmesinden ve maçı bırakmasından korkuyor. Tecrübeli çalıştırıcı, takımla yaptığı toplantılarda bu durumun altını özellikle çizerken, "Öz güveninizi asla kaybetmeyin. Şampiyon olamasak bile ikinci olup Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansımız var. Bu şansı da kaybetmeyi herhalde kimse istemez. Kaldı ki camiamıza epeyce borçlandık; bari bu kadarını başaralım" vurgusu yapıyor.

    1. 19.5.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Sinir harbi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN