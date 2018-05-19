Sinir harbi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, "Zor gibi gözükse de hiçbir şey imkansız değildir" diyerek futbolcularından son maça şampiyonluk inançlarını koruyarak çıkmalarını istedi. Hedefi kalmayan Atiker Konya karşısında erkenden golü bulup skor avantajını ellerine geçirmelerinin şart olduğunu öğrencilerine hatırlatan sarı-lacivertli hoca, "Biz öne geçer, Galatasaray da İzmir'de beklenen golü hemen atamazsa, bu durum rakibimizi strese sokar, ikinci yarıda bambaşka bir senaryo ortaya çıkabilir. Başakşehir de Kasımpaşa karşısında benzer bir baskıyı hissedecektir" dedi.



BARİ ŞAMPİYONLAR LİGİ KAÇMASIN

Kocaman'ın son maçta en büyük korkusu ise muhtemel bir puan kaybıyla ikinciliği, dolayısıyla da Şampiyonlar Ligi'ne katılabilme şansını kaybetmek... Kocaman, erken gol bulma planına bu yüzden de ayrı bir önem veriyor. Zira Konya karşısında gol hemen gelmez, Galatasaray da Göztepe karşısında öne geçerse, oyuncularının şampiyonluk umutlarını yitirmesinden ve maçı bırakmasından korkuyor. Tecrübeli çalıştırıcı, takımla yaptığı toplantılarda bu durumun altını özellikle çizerken, "Öz güveninizi asla kaybetmeyin. Şampiyon olamasak bile ikinci olup Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansımız var. Bu şansı da kaybetmeyi herhalde kimse istemez. Kaldı ki camiamıza epeyce borçlandık; bari bu kadarını başaralım" vurgusu yapıyor.