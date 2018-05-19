Samantha F.Bahçe’de – Fotomaç – 19 Mayıs 2018
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    20 Mayıs 2018, Pazar
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    F.Bahçe’de

    Samantha F.Bahçe’de
    F.Bahçe kadın voleybol takımı kadroya takviye yaparak Meksikalı oyuncu Bricio'yu renklerine bağladı. 23 yaşındaki pasör sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Imoco Volley ve 'ya tüşükkür ederim. 'da yaşamak için sabırsızlanıyorum. F.Bahçe'ye bana bu fırsatı sunduğu için teşekkürler" dedi.
    1. 19.5.2018
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