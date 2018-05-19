Ozan’ın şansı az – Fotomaç – 19 Mayıs 2018
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    20 Mayıs 2018, Pazar
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    Ozan’ın şansı az

    Ozan’ın şansı az
    Kadroda düşünülmeyen 'ın geleceği belirsizliğini koruyor. Yönetimin devre arasında da göndermeye çalıştığı orta saha oyuncusu ile 'dan bazı takımlar ilgilenmişti. Sezon sonunda Ozan'a yeni talipler çıkması halinde yapılacak teklifin hemen kabul edileceği gelen haberler arasında.
    1. 19.5.2018
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