Mehmet Topal ve Umutcan birlikte sahada – Fotomaç – 19 Mayıs 2018
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    21 Mayıs 2018, Pazartesi
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    ve Umutcan birlikte sahada

    Mehmet Topal ve Umutcan birlikte sahada

    Fenerbahçeli ile SMA hastası birlikte sahada yerini aldı.

    Fenerbahçe ile arasında oynanacak olan maç öncesinde Fenerbahçeli sahaya 5 yaşındaki SMA hastası ile beraber çıktı. Seramoni esnasında sahada olan Umutcan Kılıç daha sonra tribündeki yerini aldı.

    1. 19.5.2018 20:00
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