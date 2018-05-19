‘İsla ayrılmayacak’ – Fotomaç – 19 Mayıs 2018
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    20 Mayıs 2018, Pazar
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    ‘İsla ayrılmayacak’

    ‘İsla ayrılmayacak’
    İsla'nın menajeri Arturo , iddia edildiği gibi oyuncusunun 'ye dönmek gibi bir niyetinin olmadığını söyledi. ESPN'ye konuşan Jimenez, "İsla, 'de kalacak. Şili'ye döneceği veya başka bir takıma gideceği haberleri doğru değil" ifadelerini kullandı.
    1. 19.5.2018
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