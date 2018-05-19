Fenerbahçe ve Beşiktaş Ivan Marcano transferinde karşı karşıya – Fotomaç – 19 Mayıs 2018
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    20 Mayıs 2018, Pazar
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    ve Ivan Marcano transferinde karşı karşıya

    Fenerbahçe ve Beşiktaş Ivan Marcano transferinde karşı karşıya

    İtalyan basını, ile kontratı biten İvan Marcano’nun ve ’ı birbirine rakip yaptığını yazdı

    Sezon sonu ile sözleşmesi bitecek olan İspanyol defans oyuncusu Ivan Marcano, transferde F.Bahçe ve 'ı karşı karşıya getirdi. İddia İtalyan basınından geldi. Haberde, 30 yaşındaki stoper ile iki Türk devinin dışında Roma, ve Milan'ın da ilgilendiği kaydedildi. Kariyerinde Villarreal, Getafe, , ve Porto takımlarının formasını giyen Marcano, bu sezon Porto ile 46 maça çıkarken 7 gol atma başarısı gösterdi.

    1.89 boyundaki Marcano, Porto'nun bankolarından. Transferi halinde bonservis ücreti yok.
    1. 19.5.2018
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