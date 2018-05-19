Fenerbahçe ve Beşiktaş Ivan Marcano transferinde karşı karşıya
İtalyan basını, Porto ile kontratı biten İvan Marcano’nun Fenerbahçe ve Beşiktaş’ı birbirine rakip yaptığını yazdı
1.89 boyundaki Marcano, Porto'nun bankolarından. Transferi halinde bonservis ücreti yok.
- 19.5.2018
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Beşiktaş'tan farklı veda!
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gsli ado şampiyonluğumuzu kutlayan beşiktaşlı kardeşlerime buradan teşekkür eder avrupa da beşiktaşımıza başarılar dilerim büyüksün beşiktaş
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Kanarya, 22’nci kez ligi ikinci tamamladı
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22 kez ikincilik birileri hep ikinciliği şerefli der dururdu demekki en şerefli takim fenerbahce istatistik ortada
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Galatasaray'a tebrik
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Gurbetci Yargitay Sike davasi kararini niye vermiyor ?
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