Fenerbahçe ligi ikinci bitirdi!
Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Fenerbahçe Kadıköy'de Atiker Konyaspor'u 3-2 yendi ve Süper Lig'i 2. tamamladı. Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. ön elemesine katılmaya hak kazandı
KARŞILAŞMADAN DAKİKALAR
4. dakikada Atiker Konyaspor gole yaklaştı. Hızlı gelişen atakta Bourabia'nın pasıyla soldan ceza sahasına giren Fofana, rakibinden sıyrılarak topu kaleye gönderdi. Kaleci Volkan Demirel gole izin vermedi.
9. dakikada Fenerbahçe kalesi bir tehlike daha yaşadı. Neto'nun kısa düşen geri pasına hareketlenen Jahovic'in vuruşunda, kaleci Volkan Demirel meşin yuvarlağın kaleye gitmesini ayaklarıyla önledi.
14. dakikada Valbuena'nın ceza sahası dışından sağ çaprazdan ortaladığı topa Fernandao kafayla vurdu. Meşin yuvarlak kaleci Carlgren'de kaldı.
16. dakikada Şener Özbayraklı'nın sağdan yaptığı ortada Fernandao topa arka direkte kafayla vurdu, kaleci Carlgren meşin yuvarlağı kornere çeldi.
25. dakikada Skubic'in sağdan ortaladığı topa Jahovic dokundu. Kaleci Volkan Demirel meşin yuvarlağı son anda çizgi üzerinde kurtardı.
28. dakikada Fenerbahçe 1-0 öne geçti. Mehmet Topal'ın içeri gönderdiği topu Soldado kafayla indirdi. Altıpasın önünde Fernandao meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0
34. dakikada Fenerbahçe, farkı 2'ye çıkardı. Şener Özbayraklı rakibinin sağ kanatta kaptırdığı topu ceza sahasına ortaladı. Konyasporlu Selim Ay'ın ters kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0
45. dakikada Fofana'nın soldan içeri ortaladığı topa Ömer Ali Şahiner kafayla vurdu. Kaleci Volkan Demirel meşin yuvarlağın filelere gitmesine izin vermedi.
Karşılaşmanın ilk yarısı, Fenerbahçe'nin 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.
VALBUENA 9 MAÇ SONRA 11'DE
Fenerbahçe'nin Fransız futbolcusu Valbuena, ligde 9 maç aranın ardından ilk 11'de şans buldu. Deneyimli futbolcu, Atiker Konyaspor karşısında teknik direktör Kocaman tarafından ilk 11'de görevlendirildi. Valbuena, en son ligin 24. haftasında Ülker Stadı'nda oynanan ve sarı-lacivertlilerin 3-2 mağlup olduğu Teleset Mobilya Akhisarspor maçında ilk 11'de sahaya çıkmıştı. Öte yandan teknik direktör Kocaman, Luis Neto'ya ligde 10 maç sonra ilk 11'de şans tanıdı. Sarı kart cezalısı Martin Skrtel'in yokluğunda formayı giyen Neto, en son ligin 23. haftasında Fenerbahçe'nin deplasmanda Beşiktaş'a 3-1 yenildiği karşılaşmada ilk 11'de görev yapmıştı.
FENERBAHÇE YİNE ÇİFT FORVET
Teknik direktör Aykut Kocaman, ligin son maçında takımını çift forvetle sahaya sürdü. En son Kardemir Karabükspor karşısında Fernandao-Soldado ikilisini görevlendiren Aykut Kocaman, Atiker Konyaspor maçında da forvet hattını bozmadı.
TARAFTAR İLGİ GÖSTERMEDİ
Fenerbahçeli taraftarlar, Atiker Konyaspor maçına ilgi göstermedi. Ülker Stadı'nın büyük bir bölümü boş kalırken, karşılaşmayı takip eden sarı-lacivertli taraftarlar, yaptıkları tezahüratlarla takımlarına destek verdi. Fenerbahçeli taraftarlar, ayrıca maçtan önce kısa bir süre Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ve Göztepeli futbolcu Demba Ba aleyhine tezahüratta bulundu.
- 19.5.2018 20:59
- Güncelleme: 19.5.2018 21:19
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Terim'den kutlamalara özel istek
Toplam 2
Yorum
sami Tudor yeni takim kurdu iyi de puanlar aldi takim tam da rayina oturmusken terim ve etrafindakiler Tudoru kovdurup basarisinin uzerine kondu
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Fenerbahçe kupaya hasret
Toplam 8
Yorum
sami bizim baskanin kupa gibi bir derdi mi var, o her gun arazi insaat tesis pesinde,
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Fenerbahçe ligi ikinci bitirdi!
Toplam 6
Yorum
yavuz bu başkanla bu hocayla butakımdan bir cacık olmaz yeni sezonda boş türbüne oynarız
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