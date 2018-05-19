Fenerbahçe ligi ikinci bitirdi! – Fotomaç – 19 Mayıs 2018
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    21 Mayıs 2018, Pazartesi
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    Fenerbahçe ligi ikinci bitirdi!

    Fenerbahçe ligi ikinci bitirdi!

    Spor Toto 'in son haftasında Fenerbahçe Kadıköy'de 'u 3-2 yendi ve Süper Lig'i 2. tamamladı. Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. ön elemesine katılmaya hak kazandı

    Spor Toto 'in son haftasında Fenerbahçe Kadıköy'de 'u ağırladı. Mücadeleyi sarı-lacıvertli ekip 28. dakikada Fernandao, 34. dakikada (KK) ve 65.dakikada Soldado'unun attığı gollerle 3-2 kazandı. Atiker Konyaspor'un gollerini ise 70. dakikada Fofana ve 73. dakikada Jahovic kaydetti. Bu galibiyet ile Fenerbahçe puanını 72'ye çıkardı ve Süper Lig'i 2. sırada tamamladı.

    KARŞILAŞMADAN DAKİKALAR
    4. dakikada Atiker Konyaspor gole yaklaştı. Hızlı gelişen atakta Bourabia'nın pasıyla soldan ceza sahasına giren Fofana, rakibinden sıyrılarak topu kaleye gönderdi. Kaleci gole izin vermedi.

    9. dakikada Fenerbahçe kalesi bir tehlike daha yaşadı. Neto'nun kısa düşen geri pasına hareketlenen Jahovic'in vuruşunda, kaleci Volkan Demirel meşin yuvarlağın kaleye gitmesini ayaklarıyla önledi.

    14. dakikada Valbuena'nın ceza sahası dışından sağ çaprazdan ortaladığı topa Fernandao kafayla vurdu. Meşin yuvarlak kaleci Carlgren'de kaldı.

    16. dakikada 'nın sağdan yaptığı ortada Fernandao topa arka direkte kafayla vurdu, kaleci Carlgren meşin yuvarlağı kornere çeldi.

    25. dakikada Skubic'in sağdan ortaladığı topa Jahovic dokundu. Kaleci Volkan Demirel meşin yuvarlağı son anda çizgi üzerinde kurtardı.

    28. dakikada Fenerbahçe 1-0 öne geçti. 'ın içeri gönderdiği topu Soldado kafayla indirdi. Altıpasın önünde Fernandao meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0

    34. dakikada Fenerbahçe, farkı 2'ye çıkardı. Şener Özbayraklı rakibinin sağ kanatta kaptırdığı topu ceza sahasına ortaladı. Konyasporlu Selim Ay'ın ters kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0

    45. dakikada Fofana'nın soldan içeri ortaladığı topa Ömer Ali Şahiner kafayla vurdu. Kaleci Volkan Demirel meşin yuvarlağın filelere gitmesine izin vermedi.

    Karşılaşmanın ilk yarısı, Fenerbahçe'nin 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

    VALBUENA 9 MAÇ SONRA 11'DE
    Fenerbahçe'nin Fransız futbolcusu Valbuena, ligde 9 maç aranın ardından ilk 11'de şans buldu. Deneyimli futbolcu, Atiker Konyaspor karşısında teknik direktör Kocaman tarafından ilk 11'de görevlendirildi. Valbuena, en son ligin 24. haftasında Ülker Stadı'nda oynanan ve sarı-lacivertlilerin 3-2 mağlup olduğu Teleset Mobilya Akhisarspor maçında ilk 11'de sahaya çıkmıştı. Öte yandan teknik direktör Kocaman, Luis Neto'ya ligde 10 maç sonra ilk 11'de şans tanıdı. Sarı kart cezalısı 'in yokluğunda formayı giyen Neto, en son ligin 23. haftasında Fenerbahçe'nin deplasmanda Beşiktaş'a 3-1 yenildiği karşılaşmada ilk 11'de görev yapmıştı.

    FENERBAHÇE YİNE ÇİFT FORVET
    Teknik direktör , ligin son maçında takımını çift forvetle sahaya sürdü. En son karşısında Fernandao-Soldado ikilisini görevlendiren Aykut Kocaman, Atiker Konyaspor maçında da forvet hattını bozmadı.

    TARAFTAR İLGİ GÖSTERMEDİ
    Fenerbahçeli taraftarlar, Atiker Konyaspor maçına ilgi göstermedi. Ülker Stadı'nın büyük bir bölümü boş kalırken, karşılaşmayı takip eden sarı-lacivertli taraftarlar, yaptıkları tezahüratlarla takımlarına destek verdi. Fenerbahçeli taraftarlar, ayrıca maçtan önce kısa bir süre Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ve Göztepeli futbolcu Demba Ba aleyhine tezahüratta bulundu.
    1. 19.5.2018 20:59
    2. Güncelleme: 19.5.2018 21:19
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