Fenerbahçe - Konyaspor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta, ilk 11'ler | CANLI ANLATIM

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe sahasında Atiker Konyaspor'u ağırlıyor. Şampiyonluk için rakiplerinin puan kaybetmesini bekleyen Fenerbahçe'nin maçını hakem Ali Palabıyık yönetiyor ve karşılaşma beIN SPORTS 2'den canlı yayınlanıyor. Maçlar ilgili gelişmeler fotomac.com.tr'den de takip edebilirsiniz.

FENERBAHÇE 2-0 KONYASPOR

27' Fernandao

34' Selim Ay (Kendi kalesine)

İLK 11'LER

FENERBAHÇE: Volkan, Şener, Neustadter, Neto, Hasan Ali, Josef, Mehmet Topal, Alper, Valbuena, Soldado, Fernandao

KONYASPOR: Carlgren, Eren, Ali Turan, Skubic, Vedat, Selim, Jonsson, Ömer Ali, Fofana, Bourabia, Jahovic

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



2. dakikada ceza sahasına yapılan yerden ortada penaltı noktası üzerinde topla buluşan Jahovic'in köşeye giden zayıf vuruşunda Volkan yatarak topa sahip oldu.



4. dakikada yakalanan kontratakta sol kanattan ceza sahası içine hızla giren Fofana'nın rakibinden sıyrılarak vuruşunda top kaleci Volkan'dan döndü.



9. dakikada Neto'nun geri pasında araya giren Jahovic kaleci Volkan ile karşı karşıya kaldı. Jahovic'in dokunuşunda Volkan tehlikeyi yatarak ayakları ile önledi.



14. dakikada Velbuena'nın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Fernandao'nun kafa vuruşu kaleci Patrik Carlgren'da kaldı.



16. dakikada Şener'in sağ kanatta son çizgiden ortasında arka direkte topa iyi yükselen Fernandao'nun kafa vuruşunu kaleci Patrik Carlgren son anda kornere çeldi.



23. dakikada Alper Potuk'un pası ile ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Valbuena'nın sağ ayağı ile plase vuruşu az farkla yandan auta çıktı.



26. dakikada Skubic'in sağ kanattan ortasında Jahovic'in dokunuşunda kaleci Volkan gole izin vermedi.



28. dakikada Mehmet Topal'ın sol kanattan ortasında Soldado ceza sahası içinde kafayla topu Fernandao'ya indirdi. Fernandao'nun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0



34. dakikada Şener'in sağ kanattan ortasında Selim Ay ters bir kafa vuruşu ile topu kendi ağlarına gönderdi. 2-0

İşte Fenerbahçe'nin 11'i;

Volkan, Şener, Roman, Neto, Hasan, Josef, Topal, Alper, Valbuena, Fernandao, Soldado

Konyaspor'un 11'i;

Carlgren, Skubic, Ali Turan, Selim, Eren, Jonsson, Ömer Ali, Vedat, Bourabia, Fofana, Jahovic