Fenerbahçe Atiker Konyaspor maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?
Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe ile Atiker Konyaspor karşılaşıyor. Şampiyonluk yolunda Galatasaray ve Medipol Başakşehir'in puan kayıplarını bekleyecek olan sarı lacivertli ekip, Konyaspor'u geçerek ipi göğüslemek istiyor. Peki Fenerbahçe-Atiker Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak.
Süper Lig'in son haftasında Fenerbahçe sahasında Atiker Konyaspor'u konuk ediyor. Sarı-lacivertli ekip kritik mücadeleyi kazanarak, Galatasaray ve Medipol Başakşehir'inde puan kayıplarını bekleyecek. Son haftada Galatasaray deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak. Medipol Başakşehir ise sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak.
FENERBAHÇE ATİKER KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe Kadıköy'de Atiker Konyaspor'u ağırlıyor. Saat 19.00'da başlayacak olan mücadeleyi Ali Palabıyık yönetecek. MÜcadele beIN Sports 2 kanalından naklen yayınlanacak.
Fenerbahçe, 34 haftalık zorlu lig maratonunun son maçında bugün Konyaspor'u ağırlayacak. Ligde en son 10 hafta önce Akhisar'a mağlup olan ve ardından oynadığı 9 karşılaşmada 8 galibiyet, 1 beraberlik elde eden Fenerbahçe, şampiyonluk umutlarını son haftaya taşımayı başardı. Sarı- lacivertliler, sahasında Konyaspor'u mağlup ederek, Galatasaray'ın deplasmanda Göztepe'ye yenilmesini ve Başakşehir'in Kasımpaşa karşısında puan kaybetmesini bekleyecek. Ayrıca son 7 maçından zaferle ayrılan Kanarya, bugün de kazanırsa sezonu üst üste 8 galibiyetle tamamlayacak.
DİRAR VE SKRTEL OYNAYAMAYACAK
Sarı-lacivertlilerde önemli karşılaşma öncesinde Nabil Dirar ve Martin Skrtel sarı kart cezası sebebiyle forma giyemeyecek. Saat 19.00'da Ülker Stadı'nda maçta hakem Ali Palabıyık düdük çalacak ve karşılaşka beIN Sports 2'den yayınlanacak. İki takım arasında ligin ilk yarısında Konya'da oynanan mücadele 1-1 bitmişti.
İSTANBUl'DA HEGEMONYA
Fenerbahçe ile Konya, İstanbul'da daha önce 16 lig maçında karşılaştı. Sarı-lacivertliler, evindeki 15 maçı kazandı, sadece geçen sezon 3-2'lik skorla mağlup oldu. Fenerbahçe ayrıca rakibinden aldığı 4 yenilginin 2'sini son 4 maçtça aldı. İstanbul'da Fenerbahçe 49 gol attı, kalesinde 14 gol gördü. Fenerbahçe, Konyaspor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 2005-06 sezonunda İstanbul'da 5-0'lık sonuçla aldı.
FENER 27-4 ÖNDE
Fenerbahçe ile Konyaspor, Süper Lig'de 34. kez karşı karşıya gelecek. Süper Lig'de ilk kez 1988-1989 sezonunda mücadele etmeye başlayan ve Fenerbahçe ile toplam 33 maçta karşılaşan Konyaspor, sadece 4 kez galip gelebildi. Fenerbahçe, rakibini 27 kez yenerken, taraflar arasında yalnızca 2 maç berabere sonuçlandı. Fenerbahçe'nin toplam 92 golüne, yeşil-beyazlılar, 37 golle yanıt verdi.
- 19.5.2018
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Fenerbahçe - Konyaspor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta, ilk 11'ler | CANLI ANLATIM
Toplam 1
Yorum
taraftar Alper mi ? Alper mi ? Alper mi ?
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Galatasaray ligi 3. de bitirebilir!
Toplam 9
Yorum
KONSANTRASYON ! TEK MAÇ VUR GEÇ, VUR KIR, PARÇALA, TEKMEYE KAFA SOK, BU AKŞAM EN İYİ DEPLASMAN MAÇINI OYNA VE 3 PUANI ALIP ŞAMPİYON OL GALATASARAY !
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Bir kere Kartal her zaman Kartal
Toplam 3
Yorum
Kafkas Kartalı Duskoyu tüm taraftarlar severdi ama 34 yaşına gelmiş bi adama seneye 5 M euro deil 1 M euro bile alamazdık. O yüzden iyi bir transfer
Fenerbahçe Atiker Konyaspor maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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