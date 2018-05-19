Fenerbahçe Atiker Konyaspor maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

Süper Lig'in son haftasında Fenerbahçe sahasında Atiker Konyaspor'u konuk ediyor. Sarı-lacivertli ekip kritik mücadeleyi kazanarak, Galatasaray ve Medipol Başakşehir'inde puan kayıplarını bekleyecek. Son haftada Galatasaray deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak. Medipol Başakşehir ise sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak.

FENERBAHÇE ATİKER KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe Kadıköy'de Atiker Konyaspor'u ağırlıyor. Saat 19.00'da başlayacak olan mücadeleyi Ali Palabıyık yönetecek. MÜcadele beIN Sports 2 kanalından naklen yayınlanacak.



Fenerbahçe, 34 haftalık zorlu lig maratonunun son maçında bugün Konyaspor'u ağırlayacak. Ligde en son 10 hafta önce Akhisar'a mağlup olan ve ardından oynadığı 9 karşılaşmada 8 galibiyet, 1 beraberlik elde eden Fenerbahçe, şampiyonluk umutlarını son haftaya taşımayı başardı. Sarı- lacivertliler, sahasında Konyaspor'u mağlup ederek, Galatasaray'ın deplasmanda Göztepe'ye yenilmesini ve Başakşehir'in Kasımpaşa karşısında puan kaybetmesini bekleyecek. Ayrıca son 7 maçından zaferle ayrılan Kanarya, bugün de kazanırsa sezonu üst üste 8 galibiyetle tamamlayacak.



DİRAR VE SKRTEL OYNAYAMAYACAK

Sarı-lacivertlilerde önemli karşılaşma öncesinde Nabil Dirar ve Martin Skrtel sarı kart cezası sebebiyle forma giyemeyecek. Saat 19.00'da Ülker Stadı'nda maçta hakem Ali Palabıyık düdük çalacak ve karşılaşka beIN Sports 2'den yayınlanacak. İki takım arasında ligin ilk yarısında Konya'da oynanan mücadele 1-1 bitmişti.



İSTANBUl'DA HEGEMONYA

Fenerbahçe ile Konya, İstanbul'da daha önce 16 lig maçında karşılaştı. Sarı-lacivertliler, evindeki 15 maçı kazandı, sadece geçen sezon 3-2'lik skorla mağlup oldu. Fenerbahçe ayrıca rakibinden aldığı 4 yenilginin 2'sini son 4 maçtça aldı. İstanbul'da Fenerbahçe 49 gol attı, kalesinde 14 gol gördü. Fenerbahçe, Konyaspor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 2005-06 sezonunda İstanbul'da 5-0'lık sonuçla aldı.



FENER 27-4 ÖNDE

Fenerbahçe ile Konyaspor, Süper Lig'de 34. kez karşı karşıya gelecek. Süper Lig'de ilk kez 1988-1989 sezonunda mücadele etmeye başlayan ve Fenerbahçe ile toplam 33 maçta karşılaşan Konyaspor, sadece 4 kez galip gelebildi. Fenerbahçe, rakibini 27 kez yenerken, taraflar arasında yalnızca 2 maç berabere sonuçlandı. Fenerbahçe'nin toplam 92 golüne, yeşil-beyazlılar, 37 golle yanıt verdi.