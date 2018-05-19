‘Ertaç Özbir’le bir ilgimiz yok’
- 19.5.2018
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Beşiktaş'tan farklı veda!
Toplam 1
Yorum
gsli ado şampiyonluğumuzu kutlayan beşiktaşlı kardeşlerime buradan teşekkür eder avrupa da beşiktaşımıza başarılar dilerim büyüksün beşiktaş
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Kanarya, 22’nci kez ligi ikinci tamamladı
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22 kez ikincilik birileri hep ikinciliği şerefli der dururdu demekki en şerefli takim fenerbahce istatistik ortada
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Galatasaray'a tebrik
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Gurbetci Yargitay Sike davasi kararini niye vermiyor ?
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