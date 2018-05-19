‘Ertaç Özbir’le bir ilgimiz yok’ – Fotomaç – 19 Mayıs 2018
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    20 Mayıs 2018, Pazar
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    ’le bir ilgimiz yok’

    ‘Ertaç Özbir’le bir ilgimiz yok’
    F.Bahçe, Malatyaspor'un kalecisi ile anlaştığı yönünde çıkan haberleri yalanladı. Yapılan açıklamada "Oyuncunun kendisi ve kulübüyle görüştüğümüz iddiaları doğru değildir. Bahsedilen isimle ilgili şu an için bir transfer çalışmamız bulunmamaktadır" denildi.
    1. 19.5.2018
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