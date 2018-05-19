Aykut Kocaman: İkincilik de önemli

Aykut Kocaman'ın açıklamaları şu şekilde: "Son derece ilginç bir durum. Güzel taraflardan bir tanesi, dışarıdan bir futbolsever olarak bakıldığında, son haftaya kadar 4 takımın da şampiyon ve Şampiyonlar Ligi açısından son haftayı görmek zorunda kalması güzel. İşin güzelliği bu.

Bu maçı çok net bir şekilde kazanıp şampiyon olabilirdik ama olmadı. Yapacağımız en önemli şey şuanda kazanmadık. Şuanki atmosfer sezonun benzeri gibi. Konyaspor işi bitmiş gibi gözüküyor ama %100 oynayacaklar, kuşkum yok. Bizim açımızdan çok net ben de merak ediyorum. Kadroda değişiklikler yapmak zorunda kaldık. Maça nasıl başlayıp, nasıl götüreceğimizi ben de merak ediyorum.

Gerçekçi olmakta fayda var. İkinciliğin de Şampiyonlar Ligi açısından önemli olduğu bir maç. Önce elimizdeki koruma, sonra kayıpları bekleme durumundayız. başka şansımız yok.



Giuliano ağrılarının devam ettiğini söyledi, durumunun oynamaya uygun olmadığını söyleyince kadroda tutmak zorunda kaldık. Gidişatla ilgili ne olacağını maçta göreceğiz"