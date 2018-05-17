Valbuena için karar vakti!
Valbuena’nın sezonun son maçının ardından transfer izni için yönetimin kapısını çalacağı iddia edildi...
YÖNETİM NE DİYECEK!
Bazı Çin takımlarının Mathieu Valbuena'ya olan ilgilisi biliniyor. Bunun dışında ülkesi Fransa'dan da kendisine taliplerin olduğu gelen haberler arasında. Valbuena transfer olmayı tercih ederse yönetimin nasıl bir tavır içinde olacağı ise herkesin merak konusu.
- 17.5.2018 00:46
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Beşiktaş oyuncu satışında dört sezonda 79,8 milyon euro kazandı
Toplam 8
Yorum
FİKRETT BAŞKANN Fikret Orman ile ömürlük anlaşma sağlanmalı.
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Eyvah Cüneyt Çakır!
Toplam 5
Yorum
,,,,, hakem tercihi olay erkenden maçı koparmamız lazım oyunlar oynanmaya başlamış ama ŞAMPİYON CİMBOM YAZDIRACAĞIZ
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Eyvah Cüneyt Çakır!
Toplam 5
Yorum
MERT Hakemlerle işimiz yok, sahaya çıkarız,aslan gibi oynarız, 3 puanı ve Şampiyonluğu alırız. Zihin bulandırmak için kimse yormasın kendisini
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