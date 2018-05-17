Valbuena için karar vakti! – Fotomaç – 17 Mayıs 2018
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    17 Mayıs 2018, Perşembe
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    Valbuena için karar vakti!

    Valbuena için karar vakti!

    Valbuena’nın sezonun son maçının ardından izni için yönetimin kapısını çalacağı iddia edildi...

    'de ligin ikinci yarısı ile birlikte sürekli yedek kalan Fransız yıldız Mathieu Valbuena'nın sezonun bitmesiyle birlikte yönetimin kapısını çalıp için izin isteyeceği iddia edildi.

    YÖNETİM NE DİYECEK!
    Bazı Çin takımlarının Mathieu Valbuena'ya olan ilgilisi biliniyor. Bunun dışında ülkesi Fransa'dan da kendisine taliplerin olduğu gelen haberler arasında. Valbuena transfer olmayı tercih ederse yönetimin nasıl bir tavır içinde olacağı ise herkesin merak konusu.

    1. 17.5.2018 00:46
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