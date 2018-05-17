Rusya’da 3 Fenerbahçeli – Fotomaç – 17 Mayıs 2018
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    17 Mayıs 2018, Perşembe
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    ’da 3 Fenerbahçeli

    Rusya’da 3 Fenerbahçeli
    Sarı-lacivertli ekipten sadece üç isim 2018 'nda forma giyebilicek. Neto (Portekiz), Roman (Rusya) ve Dirar (Fas) ülkelerinin milli takım takımlarının geniş kadrolarına davet edildi. Zaman zaman davet alan Giuliano ise kadrosunda yer alamamıştı.
    1. 17.5.2018
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