Rusya’da 3 Fenerbahçeli
- 17.5.2018
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Beşiktaş oyuncu satışında dört sezonda 79,8 milyon euro kazandı
Toplam 8
Yorum
FİKRETT BAŞKANN Fikret Orman ile ömürlük anlaşma sağlanmalı.
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Eyvah Cüneyt Çakır!
Toplam 5
Yorum
,,,,, hakem tercihi olay erkenden maçı koparmamız lazım oyunlar oynanmaya başlamış ama ŞAMPİYON CİMBOM YAZDIRACAĞIZ
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Eyvah Cüneyt Çakır!
Toplam 5
Yorum
MERT Hakemlerle işimiz yok, sahaya çıkarız,aslan gibi oynarız, 3 puanı ve Şampiyonluğu alırız. Zihin bulandırmak için kimse yormasın kendisini
Rusya’da 3 Fenerbahçeli haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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