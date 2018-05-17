Janssen’in aklı Fenerbahçe’de

Sezonun ilk yarısında oynadığı yürekli futbolla tribünlerin sevgilisi haline gelen Vincent Janssen ardından çok ciddi bir sakatlık geçirmişti. Sahalara dönüşü belirlenen tarihten 2.5 ay oldu. Buna rağmen sarı-lacivertli kulüpte başkandan, yönetime, teknik heyetten, taraftara kadar tüm camiadan tam destek gören Janssen kendini kulübe borçlu hissediyor. 23 yaşındaki futbolcu bu sebeple kariyerine F.Bahçe'de devam etmek istiyor. Genç forvet bunu bonservisini elinde bulunduran Tottenham'a da iletti. Fenerbahçe'ye transferi için kolaylık istiyor.



LİGDE 4 GOLÜ VAR

Vİncent Janssen, F.Bahçe formasını ligde 848 dakika terletti. Hollandalı futbolcu 4 gol kaydederken, 2 de asist yaptı. 23 yaşındaki oyuncu son 2 golünü forma giydiği 3 haftaya sığdırdı. Kasımpaşa'dan sonra Karabük'ü de avladı. Janssen ligde 4 kez sarı kartla cezalandırıldı.