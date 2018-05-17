Janssen’in aklı Fenerbahçe’de – Fotomaç – 17 Mayıs 2018
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    17 Mayıs 2018, Perşembe
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    Janssen’in aklı ’de

    Janssen’in aklı Fenerbahçe’de

    Hollandalı yıldız, sakatlığı süresince büyük ilgi gördüğü Kanarya’ya kendini borçlu hissediyor.

    Sezonun ilk yarısında oynadığı yürekli futbolla tribünlerin sevgilisi haline gelen ardından çok ciddi bir sakatlık geçirmişti. Sahalara dönüşü belirlenen tarihten 2.5 ay oldu. Buna rağmen sarı-lacivertli kulüpte başkandan, yönetime, teknik heyetten, taraftara kadar tüm camiadan tam destek gören Janssen kendini kulübe borçlu hissediyor. 23 yaşındaki futbolcu bu sebeple kariyerine F.Bahçe'de devam etmek istiyor. Genç forvet bunu bonservisini elinde bulunduran Tottenham'a da iletti. 'ye transferi için kolaylık istiyor.

    LİGDE 4 GOLÜ VAR
    Vİncent Janssen, F.Bahçe formasını ligde 848 dakika terletti. Hollandalı futbolcu 4 gol kaydederken, 2 de asist yaptı. 23 yaşındaki oyuncu son 2 golünü forma giydiği 3 haftaya sığdırdı. 'dan sonra 'ü de avladı. Janssen ligde 4 kez sarı kartla cezalandırıldı.

    1. 17.5.2018
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