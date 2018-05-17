Janssen’in aklı Fenerbahçe’de
Hollandalı yıldız, sakatlığı süresince büyük ilgi gördüğü Kanarya’ya kendini borçlu hissediyor.
Sezonun ilk yarısında oynadığı yürekli futbolla tribünlerin sevgilisi haline gelen Vincent Janssen ardından çok ciddi bir sakatlık geçirmişti. Sahalara dönüşü belirlenen tarihten 2.5 ay oldu. Buna rağmen sarı-lacivertli kulüpte başkandan, yönetime, teknik heyetten, taraftara kadar tüm camiadan tam destek gören Janssen kendini kulübe borçlu hissediyor. 23 yaşındaki futbolcu bu sebeple kariyerine F.Bahçe'de devam etmek istiyor. Genç forvet bunu bonservisini elinde bulunduran Tottenham'a da iletti. Fenerbahçe'ye transferi için kolaylık istiyor.
LİGDE 4 GOLÜ VAR
Vİncent Janssen, F.Bahçe formasını ligde 848 dakika terletti. Hollandalı futbolcu 4 gol kaydederken, 2 de asist yaptı. 23 yaşındaki oyuncu son 2 golünü forma giydiği 3 haftaya sığdırdı. Kasımpaşa'dan sonra Karabük'ü de avladı. Janssen ligde 4 kez sarı kartla cezalandırıldı.
- 17.5.2018
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Atletico Madird, Süper Lig ikincisini kurtardı
Toplam 5
Yorum
Tufan Bu formatta da elemeyi geçip gruplara kalamıyorlarsa zaten Avrupa'da oynamayı hak etmiyorlar demektir.
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Beşiktaş oyuncu satışında dört sezonda 79,8 milyon euro kazandı
Toplam 9
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SLADEWİLSON pepeyle negredo nun yıllık maası bi dünya tutuyor zaten
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Fenerbahçe'nin kaleci adayları netleşiyor!
Toplam 4
Yorum
YENİLİK ŞART BU SENE FENER KALECİLERİN ŞAPŞALLIĞI YÜZÜNDEN HEM LİGDEN HEM DE KUPA DAN OLDU.KALECİ EN ÖNEMLİ YERDİR BİR TAKIMIN..KLA ADAMLARA İHTİYAÇ VAR.
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