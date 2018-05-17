Fenerbahçe - Zalgiris | THY Euroleague Dörtlü Final
THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali’nde yarın Zalgiris ile karşılaşacak Fenerbahçe Doğuş’un kadrosundaki 15 oyuncudan 10’u bu seviyede en az bir kez şampiyonluk sevinci yaşadı.
SLOUKAS ZİRVEDE
Bu sezon takıma dahil olan Thompson, Nicola Melli, Wanamaker, Guduric ve Sinan Güler ise kariyerlerinde ilk kez bu turda mücadele edecek. Fenerbahçe'nin en tecrübeli ismi de üç Avrupa şampiyonluğu bulunan Yunan oyuncu kurucu Sloukas. 27 yaşındaki basketbolcu, 3'ü Olympiakos'ta olmak üzere 6. kez Dörtlü Final için parkeye çıkacak.
AVRUPA 'FENERBAHÇE' DEDİ
Avrupa medya ve kulüplerinin basketbol uzmanları, zorlu organizasyonda parkeye çıkcak Fenerbahçe'yi Zalgiris karşısında oldukça şanslı görüyor. İşte sarı-lacivertliler için yapılan yorumlar:
-Luca Chiabotti (La Gazzetta): F.Bahçe, Zalgiris önünde favori. Ancak bu kesinlikle kolay bir maç olacağı anlamına gelmiyor. Son şampiyon F.Bahçe, en keyif veren basketbolu oynayan Zalgiris'le harika bir maç yapacak.
-Dusko Savanovic (Bayern Münih): F.Bahçe birçok yetenekli ve tecrübeli oyuncuya sahip. Turun mutlak favorisi. Tabii ki Obradovic de büyük etken. Zalgiris tüm sezon iyi oynadı ama yüzde 60'a 40 F.Bahçe avantajlı
-Djordje Matic (Novosti): Zalgiris Final-Four'a üzerinde başarı baskısı olmadan geldi. Jasikevicius takımını mükemmel yönetti ancak şimdi karşısında Avrupa'da birçok kupa almış Obra var. F.Bahçe tecrübesiyle ağır basıyor.
-Stavros Barbarousis (Eurohoops): İki takıma bakıldığında açık favori F.Bahçe. Oyunun ritmi maçın galibini belirlecektir. Ancak büyük bir kalite ve tecrübeye sahip F.Bahçe'nin Zalgris karşısında sorun yaşayacağını sanmam.
FENER BELGRAD'DA
Avrupa Ligi Dörtlü Finali için geri sayım sürerken Fenerbahçe Doğuş dün öğlen saatlerinde Belgrad'a gitti. Atatürk Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla maçların yapılacağı şehre ulaşan sarı-lacivertli kafile, kalacağı otele yerleşmesinin ardından akşam saatlerinde ilk antrenmanını gerçekleştirdi.
EN ÇOK FENER TARAFTARI OLACAK
Dörtlü Final için 15 binin üzerinde basketbolseverin Belgrad'a geleceği açıklandı. Belgrad Turizm Organizasyonu Müdürü Milorad Popovic, "Basketbol karşılaşmaları için en fazla Türkiye'den sporseveri ağırlayacağız. En az 15 bin kişi bu organizasyonu takip etmek için Belgrad'a gelecek" dedi.
- 17.5.2018
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Trabzonspor'dan Gökdeniz ve Fatih Tekke hamlesi
Toplam 1
Yorum
mmmm trabzon rıza hocayı gönderirse çok yazık eder benden söylemesi bana göre süper liğin en iyi hocası
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Toplam 4
Yorum
İSAK TOK Heman fitbolu bıraksın FB nin başına musallat olmasın
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Toplam 2
Yorum
Taraftar Aynen adam la liga da 21 gol atmis ama bizim Senol hoca'ya yetmez Love'u oynatir :))
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