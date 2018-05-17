Fenerbahçe - Zalgiris | THY Euroleague Dörtlü Final – Fotomaç – 17 Mayıs 2018
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    17 Mayıs 2018, Perşembe
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    - Zalgiris | THY Euroleague Dörtlü Final

    <a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a> - Zalgiris | THY Euroleague Dörtlü Final

    ’nde yarın Zalgiris ile karşılaşacak Doğuş’un kadrosundaki 15 oyuncudan 10’u bu seviyede en az bir kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

    'nde yarın Zalgiris ile karşılaşacak Fenerbahçe Doğuş, tecrübesiyle dikkat çekiyor. Üst üste dördüncü kez Dörtlü Final'de yer alacak sarı-lacivertlilerin kadrosundaki 15 oyuncudan 10'u bu seviyede daha önce en az bir kez şampiyonluk sevinci yaşadı. Kalinic, Melih, Nunnally, Ahmet Düverioğlu, Sloukas, Jan Vesely, Ali Muhammed, Datome, Barış Hersek ve Egehan Arna geçen sene 'yle Avrupa şampiyonluğuna ulaşmıştı.

    SLOUKAS ZİRVEDE
    Bu sezon takıma dahil olan Thompson, Nicola Melli, Wanamaker, Guduric ve Sinan Güler ise kariyerlerinde ilk kez bu turda mücadele edecek. 'nin en tecrübeli ismi de üç Avrupa şampiyonluğu bulunan Yunan oyuncu kurucu Sloukas. 27 yaşındaki basketbolcu, 3'ü Olympiakos'ta olmak üzere 6. kez Dörtlü Final için parkeye çıkacak.

    AVRUPA 'FENERBAHÇE' DEDİ
    Avrupa medya ve kulüplerinin uzmanları, zorlu organizasyonda parkeye çıkcak 'yi Zalgiris karşısında oldukça şanslı görüyor. İşte sarı-lacivertliler için yapılan yorumlar:

    -Luca Chiabotti (La Gazzetta): F.Bahçe, Zalgiris önünde favori. Ancak bu kesinlikle kolay bir maç olacağı anlamına gelmiyor. Son şampiyon F.Bahçe, en keyif veren basketbolu oynayan Zalgiris'le harika bir maç yapacak.
    -Dusko Savanovic (Bayern Münih): F.Bahçe birçok yetenekli ve tecrübeli oyuncuya sahip. Turun mutlak favorisi. Tabii ki Obradovic de büyük etken. Zalgiris tüm sezon iyi oynadı ama yüzde 60'a 40 F.Bahçe avantajlı
    -Djordje Matic (Novosti): Zalgiris Final-Four'a üzerinde başarı baskısı olmadan geldi. Jasikevicius takımını mükemmel yönetti ancak şimdi karşısında Avrupa'da birçok kupa almış Obra var. F.Bahçe tecrübesiyle ağır basıyor.
    -Stavros Barbarousis (Eurohoops): İki takıma bakıldığında açık favori F.Bahçe. Oyunun ritmi maçın galibini belirlecektir. Ancak büyük bir kalite ve tecrübeye sahip F.Bahçe'nin Zalgris karşısında sorun yaşayacağını sanmam.

    FENER BELGRAD'DA
    Avrupa Ligi için geri sayım sürerken Doğuş dün öğlen saatlerinde Belgrad'a gitti. 'ndan kalkan özel uçakla maçların yapılacağı şehre ulaşan sarı-lacivertli kafile, kalacağı otele yerleşmesinin ardından akşam saatlerinde ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

    EN ÇOK FENER TARAFTARI OLACAK
    Dörtlü Final için 15 binin üzerinde basketbolseverin Belgrad'a geleceği açıklandı. Belgrad Turizm Organizasyonu Müdürü Milorad Popovic, " karşılaşmaları için en fazla Türkiye'den sporseveri ağırlayacağız. En az 15 bin kişi bu organizasyonu takip etmek için Belgrad'a gelecek" dedi.

    1. 17.5.2018
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