Aykut Kocaman: "Bu kez de biz sevinebiliriz" – Fotomaç – 17 Mayıs 2018
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    17 Mayıs 2018, Perşembe
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    : "Bu kez de biz sevinebiliriz"

    Aykut Kocaman: "Bu kez de biz sevinebiliriz"

    Oyuncularla toplantılar yapan Aykut hoca, “Biz son haftalarda 3 defa şampiyonluk kaçırdık. Bunu da yaşayabilir. Bize düşen 3 puanı almak” sözleriyle takımı motive ediyor.

    'de kupanın sahibini bulacağı 'in son hafta öncesinde şampiyonluk umutları sürüyor. Lider Galatasaray'ın 3 puan arkasında yer alan sarı-lacivertli takımda Aykut Kocaman, oyuncularıyla yaptığı toplantılarda daha son düdüğün çalmadığını söyleyerek Konyaspor mücadelesine motive etmeye çalışıyor. Tecrübeli hocanın "Bu takım için sezon içinde oldukça sert eleştiriler yapıldı. Ama gelinen noktada şampiyonluk şansımızı son haftaya kadar taşıdık. Galibiyet serimizi Konya maçında da sürdürelim" dediği bildirildi.

    Kendilerinin sezonun son haftalarında 3 kez şampiyonluğu kaçırdığını hatırlatan Aykut Kocaman'ın "Bu oyunun adı futbol. Ve sezonun son düdüğü çalmadan kimse şampiyon olduk diyemez. Biz bunları yaşadık. Bu her takımın başına gelebilir. Galatasaray'ın da yaşamayacağının garantisi yok. Bize düşen şey son maçımızı da kazanıp gerekeni yapmak. Bu kez sevinen biz olabiliriz" sözleriyle mutlak galibiyet istediği kaydedildi.

    KOCAMAN KONUŞUYOR
    Fenerbahçe Teknik Direktörü bugün TRT Spor'a konuk olacak. Saat 21.00'de başlayacak Basın Tribünü programında izleyiciyle buluşacak olan sarı-lacivertli çalıştırıcı, gündemdeki konular ve sezonun son maçları öncesi sorulara yanıt verecek.

    HAZIRLIKLAR DEVAM EDİYOR
    Sarı-lacivertli takım karşılaşmasının hazırlıklarına dün yaptığı idmanla etti. Isınma koşularının ardından 5'e 2 top kapma çalışmaları gerçekleştiren Fenerbahçeli futbolcular, sonra yarı sahada çift kale maç yaptı. Antrenman şut denemeleriyle sona erdi.

    F.BAHÇE'DEN İLGİNÇ RAKAMLAR
    -Deplasmanda oynadığı son dört Süper Lig maçında 18 gol atan Fenerbahçe, daha önceki 13 dış saha karşılaşmasında aynı sayıda gol bulabilmişti.
    -Fenerbahçe, Süper Lig'de deplasmanda oynadığı son yedi maçın ilk yarısını önde tamamladı.
    -Fenerbahçe'nin rakipleri bu sezon ligde kendi kalelerine beş gol attı. Sarı-lacivertliler bu alanda ligin zirvesinde yer alıyor.

    1. 17.5.2018
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