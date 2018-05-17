Aykut Kocaman: "Bu kez de biz sevinebiliriz"
Oyuncularla toplantılar yapan Aykut hoca, “Biz son haftalarda 3 defa şampiyonluk kaçırdık. Bunu Galatasaray da yaşayabilir. Bize düşen 3 puanı almak” sözleriyle takımı motive ediyor.
Kendilerinin sezonun son haftalarında 3 kez şampiyonluğu kaçırdığını hatırlatan Aykut Kocaman'ın "Bu oyunun adı futbol. Ve sezonun son düdüğü çalmadan kimse şampiyon olduk diyemez. Biz bunları yaşadık. Bu her takımın başına gelebilir. Galatasaray'ın da yaşamayacağının garantisi yok. Bize düşen şey son maçımızı da kazanıp gerekeni yapmak. Bu kez sevinen biz olabiliriz" sözleriyle mutlak galibiyet istediği kaydedildi.
KOCAMAN KONUŞUYOR
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman bugün TRT Spor'a konuk olacak. Saat 21.00'de başlayacak Basın Tribünü programında izleyiciyle buluşacak olan sarı-lacivertli çalıştırıcı, gündemdeki konular ve sezonun son maçları öncesi sorulara yanıt verecek.
HAZIRLIKLAR DEVAM EDİYOR
Sarı-lacivertli takım Konya karşılaşmasının hazırlıklarına dün yaptığı idmanla devam etti. Isınma koşularının ardından 5'e 2 top kapma çalışmaları gerçekleştiren Fenerbahçeli futbolcular, sonra yarı sahada çift kale maç yaptı. Antrenman şut denemeleriyle sona erdi.
F.BAHÇE'DEN İLGİNÇ RAKAMLAR
-Deplasmanda oynadığı son dört Süper Lig maçında 18 gol atan Fenerbahçe, daha önceki 13 dış saha karşılaşmasında aynı sayıda gol bulabilmişti.
-Fenerbahçe, Süper Lig'de deplasmanda oynadığı son yedi maçın ilk yarısını önde tamamladı.
-Fenerbahçe'nin rakipleri bu sezon ligde kendi kalelerine beş gol attı. Sarı-lacivertliler bu alanda ligin zirvesinde yer alıyor.
- 17.5.2018
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Atletico Madird, Süper Lig ikincisini kurtardı
Toplam 5
Yorum
Tufan Bu formatta da elemeyi geçip gruplara kalamıyorlarsa zaten Avrupa'da oynamayı hak etmiyorlar demektir.
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Beşiktaş oyuncu satışında dört sezonda 79,8 milyon euro kazandı
Toplam 9
Yorum
SLADEWİLSON pepeyle negredo nun yıllık maası bi dünya tutuyor zaten
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Fenerbahçe'nin kaleci adayları netleşiyor!
Toplam 4
Yorum
YENİLİK ŞART BU SENE FENER KALECİLERİN ŞAPŞALLIĞI YÜZÜNDEN HEM LİGDEN HEM DE KUPA DAN OLDU.KALECİ EN ÖNEMLİ YERDİR BİR TAKIMIN..KLA ADAMLARA İHTİYAÇ VAR.
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