PFDK’dan para cezası – Fotomaç – 16 Mayıs 2018
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    17 Mayıs 2018, Perşembe
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    ’dan para cezası

    PFDK’dan para cezası
    , 'ye 45 bin lira para cezası verdi. Cezanın, Teleset Mobilya Akhisarspor ile yapılan final maçında taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle verildiği bildirildi. Sarı-lacivertli kulübün bu sezon para cezalarından çok canı yandı.
    1. 16.5.2018
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