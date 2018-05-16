PFDK’dan para cezası
PFDK, Fenerbahçe'ye 45 bin lira para cezası verdi. Cezanın, Teleset Mobilya Akhisarspor ile yapılan Ziraat Türkiye Kupası final maçında taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle verildiği bildirildi. Sarı-lacivertli kulübün bu sezon para cezalarından çok canı yandı.
- 16.5.2018
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Özkan Sümer: "Burak Yılmaz konusunu netleştireceğiz"
Toplam 3
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FİKRET ORMAN Burak Yılmaz BEŞİKTAŞA gelecek.
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Dusko Tosic Guangzhou ile anlaştı
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murat1903 yolun açık olsun senın gıbısı zor buunur
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Sosa’ya Orman vetosu
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Tarafkartal Eğer Başkan bunu dediyse! Helal Olsun Başkanım!
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