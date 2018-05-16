İzin sona erdi, start bugün – Fotomaç – 16 Mayıs 2018
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    17 Mayıs 2018, Perşembe
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    İzin sona erdi, start bugün

    İzin sona erdi, start bugün
    Sezonun son maçında 'u ağırlayacak olan , bu karşılaşmanın hazırlıklarına bugün start verecek. Dünü izinli geçiren sarı-lacivertli ekipte ve Nabil Dirar sarı kart cezalısı olmaları nedeniyle bu önemli mücadelede formaya giyemeyecekler.
    1. 16.5.2018
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