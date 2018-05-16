İzin sona erdi, start bugün
Sezonun son maçında Atiker Konyaspor'u ağırlayacak olan Fenerbahçe, bu karşılaşmanın hazırlıklarına bugün start verecek. Dünü izinli geçiren sarı-lacivertli ekipte Martin Skrtel ve Nabil Dirar sarı kart cezalısı olmaları nedeniyle bu önemli mücadelede formaya giyemeyecekler.
- 16.5.2018
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Özkan Sümer: "Burak Yılmaz konusunu netleştireceğiz"
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FİKRET ORMAN Burak Yılmaz BEŞİKTAŞA gelecek.
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Dusko Tosic Guangzhou ile anlaştı
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murat1903 yolun açık olsun senın gıbısı zor buunur
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Sosa’ya Orman vetosu
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Tarafkartal Eğer Başkan bunu dediyse! Helal Olsun Başkanım!
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