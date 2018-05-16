Fenerbahçeli Giuliano'ya Brezilya'dan müjdeli haber – Fotomaç – 16 Mayıs 2018
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    16 Mayıs 2018, Çarşamba
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    'ya 'dan müjdeli haber

    Fenerbahçeli Giuliano'ya Brezilya'dan müjdeli haber

    Fenerbahçeli Giuliano'ya Brezilya Milli Takımı'ndan güzel haber geldi

    1. 16.5.2018 09:58
    2. Güncelleme: 16.5.2018 10:03
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