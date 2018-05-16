Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman’dan ‘Topal-Josef’ itirafı: "Pişmanım!"
Deneyimli çalıştırıcı, bu sezon en büyük hatalarından birinin Topal-Josef ikilisini bozmak olduğunu söyledi. Kocaman, ilk iki maçtan sonra 9 hafta bu futbolcuları aynı anda oynatmamıştı.
FenerbahçE Teknik Direktörü Aykut Kocaman, geriye dönüp baktığında en büyük pişmanlığının orta sahada Mehmet Topal-Josef de Souza ikilisini bozmak olduğunu söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Bu sezon kişisel olarak belki de en büyük hatam bu oldu. Keşke başka arayışlara girmeseydim, keşke bildiğimden vazgeçmeseydim" açıklamasını yaptı.
Kocaman, Valbuena'da ise gereğinden fazla ısrarcı olduğunu yakın çevresine itiraf ederken, "Mehmet Topal- Josef, Fenerbahçe'nin omurgasıdır. Onlar da zaten yaptıkları işlerle ne denli vazgeçilmez oyuncu olduklarını herkese gösterdiler. Sisteminize sadık oyuncular arıyorsanız, o isimlere en iyi örnek Mehmet Topal'la Josef'tir. Valbuena'nın durumu ise daha karmaşık. Bu tamamıyla onunla ilgili bir mesele" yorumunu yaptı.
Fenerbahçe, sezonun ilk iki haftasında Göztepe ve Trabzonspor'la 2-2 berabere kalırken, orta sahada Topal- Josef ikilisi görev yapıyordu. Lige girişte kaybedilen 4 puan, Aykut Kocaman'ı kadroda yeni arayışlara itti. Sarı-lacivertli hoca, üçüncü haftadan itibaren Topal'ı kesip, Josef'in yanına Ozan Tufan'ı monte etti. Kocaman, 1-1 biten 11'inci haftadaki Osmanlı maçından sonra yeniden Topal-Josef'e döndü; F.Bahçe, devrenin kalan 6 maçında 5 galibiyet-1 beraberlikle 16 puan topladı.
FORVETTE HEP İKİLİYİZ
Aykut Kocaman, Karabük'te 7-0 kazandıkları maçtan sonra basın mensuplarıyla sohbet toplantısı yaptı. 53 yaşındaki teknik adam, sezonun bütünü için yaptığı değerlendirmede en büyük problemlerinin "oyuna odaklanma" olduğunu söylerken, "Özellikle içerideki maçlarda 'bütünlüğü' oluşturamadık" sözlerini kullandı. Geçmişte son haftalarda kaçırdıkları şampiyonluklar hatırlatılan Kocaman, "Bu kez tersi olur mu, beklentiniz ne?" sorusuna, "Beklemekten başka bir çaremiz yok" yanıtını verdi. Sarı-lacivertli teknik direktör, iddia edildiği gibi sahaya ilk kez çift forvetle (Soldado- Fernandao) çıkmadıklarını savunurken, "Sürekli çift forvet oynadık biz. Tamamen algı operasyonu yapılıyor. Yorumcularla biz farklı düşünüyoruz" şeklinde konuştu.
KARTAL'DAN SONRA İLK
7 maçtır kazanan Sarı Kanarya, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon en uzun galibiyet serisi yakalayan takım konumunda. Sarı-lacivertliler en son 2014-15 sezonunda İsmail Kartal yönetiminde bu başarıyı yakalamıştı.
'HÜCUMCU' ERSUN YANAL'I DA SOLLADI
Attığı 75 golle şu anda ligin en çok gol atan takımı olan Fenerbahçe, bitime daha bir hafta olmasına rağmen son 7 sezonun en iyi hücum performansını ortaya koydu. 2005-06 sezonunda Daum yönetiminde 90 kez rakip fileleri sarsan Kanarya, sonraki 12 sezonda en iyi iki performansını (2010-11: 84 gol, 2017-18: 75 gol) Aykut Kocaman'ın yönetiminde sergiledi. Kocaman, oynattığı hücum futbolu ile hafızalara kazınan Ersun Yanal'ı da geçti. Sarı-lacivertliler, Yanal'ın komutasında son şampiyonluğunu yaşadığı 2013-14'te 74 gol kaydetmişti.
YİĞİDİN HAKKI YİĞİDE
Aykut Kocaman, sezon boyunca eleştirilmesine rağmen Fenerbahçe'yi 33'üncü hafta itibarıyla ligin en az yenilen (4) takımı yapmayı başardı. Deplasmanda en çok puan toplayan (35) ekip olan Kocaman yönetimindeki Kanarya, 75 golle aynı zamanda Süper Lig'in en çok gol atan takımı konumunda bulunuyor.
Emre BOL
Kocaman, Valbuena'da ise gereğinden fazla ısrarcı olduğunu yakın çevresine itiraf ederken, "Mehmet Topal- Josef, Fenerbahçe'nin omurgasıdır. Onlar da zaten yaptıkları işlerle ne denli vazgeçilmez oyuncu olduklarını herkese gösterdiler. Sisteminize sadık oyuncular arıyorsanız, o isimlere en iyi örnek Mehmet Topal'la Josef'tir. Valbuena'nın durumu ise daha karmaşık. Bu tamamıyla onunla ilgili bir mesele" yorumunu yaptı.
Fenerbahçe, sezonun ilk iki haftasında Göztepe ve Trabzonspor'la 2-2 berabere kalırken, orta sahada Topal- Josef ikilisi görev yapıyordu. Lige girişte kaybedilen 4 puan, Aykut Kocaman'ı kadroda yeni arayışlara itti. Sarı-lacivertli hoca, üçüncü haftadan itibaren Topal'ı kesip, Josef'in yanına Ozan Tufan'ı monte etti. Kocaman, 1-1 biten 11'inci haftadaki Osmanlı maçından sonra yeniden Topal-Josef'e döndü; F.Bahçe, devrenin kalan 6 maçında 5 galibiyet-1 beraberlikle 16 puan topladı.
FORVETTE HEP İKİLİYİZ
Aykut Kocaman, Karabük'te 7-0 kazandıkları maçtan sonra basın mensuplarıyla sohbet toplantısı yaptı. 53 yaşındaki teknik adam, sezonun bütünü için yaptığı değerlendirmede en büyük problemlerinin "oyuna odaklanma" olduğunu söylerken, "Özellikle içerideki maçlarda 'bütünlüğü' oluşturamadık" sözlerini kullandı. Geçmişte son haftalarda kaçırdıkları şampiyonluklar hatırlatılan Kocaman, "Bu kez tersi olur mu, beklentiniz ne?" sorusuna, "Beklemekten başka bir çaremiz yok" yanıtını verdi. Sarı-lacivertli teknik direktör, iddia edildiği gibi sahaya ilk kez çift forvetle (Soldado- Fernandao) çıkmadıklarını savunurken, "Sürekli çift forvet oynadık biz. Tamamen algı operasyonu yapılıyor. Yorumcularla biz farklı düşünüyoruz" şeklinde konuştu.
KARTAL'DAN SONRA İLK
7 maçtır kazanan Sarı Kanarya, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon en uzun galibiyet serisi yakalayan takım konumunda. Sarı-lacivertliler en son 2014-15 sezonunda İsmail Kartal yönetiminde bu başarıyı yakalamıştı.
'HÜCUMCU' ERSUN YANAL'I DA SOLLADI
Attığı 75 golle şu anda ligin en çok gol atan takımı olan Fenerbahçe, bitime daha bir hafta olmasına rağmen son 7 sezonun en iyi hücum performansını ortaya koydu. 2005-06 sezonunda Daum yönetiminde 90 kez rakip fileleri sarsan Kanarya, sonraki 12 sezonda en iyi iki performansını (2010-11: 84 gol, 2017-18: 75 gol) Aykut Kocaman'ın yönetiminde sergiledi. Kocaman, oynattığı hücum futbolu ile hafızalara kazınan Ersun Yanal'ı da geçti. Sarı-lacivertliler, Yanal'ın komutasında son şampiyonluğunu yaşadığı 2013-14'te 74 gol kaydetmişti.
YİĞİDİN HAKKI YİĞİDE
Aykut Kocaman, sezon boyunca eleştirilmesine rağmen Fenerbahçe'yi 33'üncü hafta itibarıyla ligin en az yenilen (4) takımı yapmayı başardı. Deplasmanda en çok puan toplayan (35) ekip olan Kocaman yönetimindeki Kanarya, 75 golle aynı zamanda Süper Lig'in en çok gol atan takımı konumunda bulunuyor.
Emre BOL
- 16.5.2018
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
-
Özkan Sümer: "Burak Yılmaz konusunu netleştireceğiz"
Toplam 3
Yorum
FİKRET ORMAN Burak Yılmaz BEŞİKTAŞA gelecek.
-
Dusko Tosic Guangzhou ile anlaştı
Toplam 2
Yorum
murat1903 yolun açık olsun senın gıbısı zor buunur
-
Sosa’ya Orman vetosu
Toplam 2
Yorum
Tarafkartal Eğer Başkan bunu dediyse! Helal Olsun Başkanım!
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman’dan ‘Topal-Josef’ itirafı: "Pişmanım!" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.