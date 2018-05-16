Fenerbahçe Doğuş tecrübesine güveniyor – Fotomaç – 16 Mayıs 2018
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    17 Mayıs 2018, Perşembe
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    Doğuş tecrübesine güveniyor

    Fenerbahçe Doğuş tecrübesine güveniyor

    Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 'de üst üste dördüncü kez yer alacak Doğuş'un kadrosunda bulunan 15 oyuncudan 10'u bu seviyede daha önce en az bir kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

    Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da 18-20 Mayıs'ta düzenlenecek 'de yer almaya hak kazanan sarı-lacivertli takımda tecrübeli oyuncuların fazlalığı dikkati çekti.

    Sarı-lacivertli basketbolcular , , James Nunnally, , Kostas Sloukas, , , , fazla forma şansı bulamayan ile genç oyuncu , geçen sene 'yle Avrupa şampiyonluğuna ulaşmıştı.

    5 İSMİN İLK HEYECANI
    Sarı-lacivertlilere bu sezon dahil olan 5 isim, kariyerlerinde ilk kez Avrupa Ligi'nin Dörtlü Final'inde mücadele edecek.

    Fenerbahçe Doğuş'a sezon başı katılan Jason Thompson, Nicola Melli, Brad Wanamaker, Marko Guduric ve , kariyerlerinde ilk defa Dörtlü Final'de yer alma hakkı elde etti.

    TAKIMIN EN TECRÜBELİSİ SLOUKAS
    Fenerbahçe'nin en tecrübeli ismi kariyerinde üç Avrupa şampiyonluğu bulunan Yunan oyuncu kurucu Sloukas oldu.

    Olympiakos'tan Fenerbahçe'ye 2015 yılında transfer olan 27 yaşındaki basketbolcu, 3'ü Yunan ekibinde olmak üzere 6. kez Dörtlü Final için parkeye çıkacak.

    Sloukas'ı 5. defa Dörtlü Final'de yer alacak Çek basketbolcu Jan Vesely takip etti. Dörtlü Final'in diğer tecrübeli isimleri ise bu seviyedeki bütün deneyimlerini Fenerbahçe formasıyla yaşadı. Kaptan Melih Mahmutoğlu'nun dördüncü, Nikola Kalinic, Ali Muhammed, Luigi Datome, Barış Hersek, Egehan Arna'nın üçüncü, Nunnally ve Ahmet Düverioğlu ise ikinci kez sarı-lacivertli formayla Dörtlü Final'de yer alacak.

    1. 16.5.2018 11:06
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