Euroleague ayarı çekildi – Fotomaç – 16 Mayıs 2018
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    17 Mayıs 2018, Perşembe
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    Euroleague ayarı çekildi

    Euroleague ayarı çekildi
    'de sezonun 19 Mayıs Cumartesi günü tamamlanmasının altında yatan neden ortaya çıktı. 'nun, 20 Mayıs Pazar günü Euroleague'de Fenerbahçe Doğuş'un final oynama ve kupayı kazanma ihtimalini göz önüne alarak bu karara vardığı belirlendi.
    1. 16.5.2018
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