Euroleague ayarı çekildi
Süper Lig'de sezonun 19 Mayıs Cumartesi günü tamamlanmasının altında yatan neden ortaya çıktı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun, 20 Mayıs Pazar günü THY Euroleague'de Fenerbahçe Doğuş'un final oynama ve kupayı kazanma ihtimalini göz önüne alarak bu karara vardığı belirlendi.
- 16.5.2018
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Özkan Sümer: "Burak Yılmaz konusunu netleştireceğiz"
Toplam 3
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FİKRET ORMAN Burak Yılmaz BEŞİKTAŞA gelecek.
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Dusko Tosic Guangzhou ile anlaştı
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murat1903 yolun açık olsun senın gıbısı zor buunur
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Sosa’ya Orman vetosu
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Tarafkartal Eğer Başkan bunu dediyse! Helal Olsun Başkanım!
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