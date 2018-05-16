Bilette genel satış yarın
Sarı-laivertli kulüp, Atiker Konya maçının biletlerini bugünden itibaren satışa sunuyor. Bugün kongre üyeleri, temsilci üyeler, Fenerbahçe Kart sahipleri ve Faturalı Fenercell aboneleri için satışı yapılacak olan biletlerin genel satışı ise yarın başlayacak. Bilet fiyatları 32.50- 450 lira arasında.
- 16.5.2018
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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murat1903 yolun açık olsun senın gıbısı zor buunur
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Sosa’ya Orman vetosu
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Tarafkartal Eğer Başkan bunu dediyse! Helal Olsun Başkanım!
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