Bilette genel satış yarın – Fotomaç – 16 Mayıs 2018
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    17 Mayıs 2018, Perşembe
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    genel satış yarın

    Bilette genel satış yarın
    Sarı-laivertli kulüp, Atiker Konya maçının biletlerini bugünden itibaren satışa sunuyor. Bugün kongre üyeleri, temsilci üyeler, Kart sahipleri ve Faturalı Fenercell aboneleri için satışı yapılacak olan biletlerin genel satışı ise yarın başlayacak. Bilet fiyatları 32.50- 450 lira arasında.
    1. 16.5.2018
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