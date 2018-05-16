Aatıf sonradan açıldı – Fotomaç – 16 Mayıs 2018
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    17 Mayıs 2018, Perşembe
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    Aatıf sonradan açıldı

    Aatıf sonradan açıldı

    İlk 18 maçında siftah dahi yapamayan Faslı oyuncu, son 8 karşılaşmada 5 gol birden attı.

    'te bu sezon 5'inci kez fileleri sarsan Aatıf, sonradan açıldı. Faslı futbolcu, bu golleri son 8 maçında attı. Geçmişte Sivasspor'da 'krallık' yaşayan Faslı futbolcu, görev aldığı ilk 18 maçı neden boş geçtiği sorusuna, "Bu biraz da görev tanımlaması ile ilgili bir durum. Şimdilerde daha özgür oynuyorum. Tabii öz güvenim de daha üst düzeyde. Şansın da bana yardım ettiğini söylemeliyim" yanıtını verdi. Aatıf, 'deki 2 asistini de son 10 karşılaşmasında gerçekleştirdi.
    1. 16.5.2018
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