Aatıf sonradan açıldı
İlk 18 maçında siftah dahi yapamayan Faslı oyuncu, son 8 karşılaşmada 5 gol birden attı.
Karabük'te bu sezon 5'inci kez fileleri sarsan Aatıf, sonradan açıldı. Faslı futbolcu, bu golleri son 8 maçında attı. Geçmişte Sivasspor'da 'krallık' yaşayan Faslı futbolcu, görev aldığı ilk 18 maçı neden boş geçtiği sorusuna, "Bu biraz da görev tanımlaması ile ilgili bir durum. Şimdilerde daha özgür oynuyorum. Tabii öz güvenim de daha üst düzeyde. Şansın da bana yardım ettiğini söylemeliyim" yanıtını verdi. Aatıf, Süper Lig'deki 2 asistini de son 10 karşılaşmasında gerçekleştirdi.
- 16.5.2018
FOTOMAÇ GÜNDEM
-
Özkan Sümer: "Burak Yılmaz konusunu netleştireceğiz"
Toplam 3
Yorum
FİKRET ORMAN Burak Yılmaz BEŞİKTAŞA gelecek.
-
Dusko Tosic Guangzhou ile anlaştı
Toplam 2
Yorum
murat1903 yolun açık olsun senın gıbısı zor buunur
-
Sosa’ya Orman vetosu
Toplam 2
Yorum
Tarafkartal Eğer Başkan bunu dediyse! Helal Olsun Başkanım!
Aatıf sonradan açıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.