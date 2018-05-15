Valbuena Karabük'te de yedek!
Aykut Kocaman, Fransız yıldızı Valbuena’ya yine 11’de görev vermedi
Fenerbahçe'de sezon boyunca tartışılan en önemli konuların başında Valbuena'nın yedek kulübesinden çıkamaması oldu. Teknik Direktör Aykut Kocaman, şampiyonluk ihtimalleri içinde averaj yapması gereken, küme düşen Karabük maçında bile Fransız yıldıza 11'de görev vermedi. En son 4 Mart'ta Kadıköy'de 3-2 yenildikleri Akhisarspor karşılaşmasında ilk 11'de görev alan Valbuena, 83'te Aatıf'in yerine oyuna girdi.
- 15.5.2018
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Tuncay Şanlı Valbuena'yla ilgili konuştu
Toplam 8
Yorum
Hamdi Güneş Aykut Hoca futbolcuları gerektiği gibi yönetemiyor.Kafasını taktı mı,dışlıyor,küsüyor.İlgilenmiyor.Örnek Alex,Ozan,Valbuena,Isla,Eljif vs ..
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Gençlerbirliği'nde Ümit Özat dönemi resmen bitti
Toplam 2
Yorum
ahemt sayhan ey ümit özat ne olur bir de fenerbahceye antranör olsana allah askina onlari da ikinci lige düsür de ligdeki 17 takim da rahat etsin ama
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Çağlar Söyüncü'ye Arsenal'den 40 milyon Euro!
Toplam 1
Yorum
vatandaş altınordu yüzde kaç pay alacak
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