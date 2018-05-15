Valbuena Karabük'te de yedek!

Fenerbahçe'de sezon boyunca tartışılan en önemli konuların başında Valbuena'nın yedek kulübesinden çıkamaması oldu. Teknik Direktör Aykut Kocaman, şampiyonluk ihtimalleri içinde averaj yapması gereken, küme düşen Karabük maçında bile Fransız yıldıza 11'de görev vermedi. En son 4 Mart'ta Kadıköy'de 3-2 yenildikleri Akhisarspor karşılaşmasında ilk 11'de görev alan Valbuena, 83'te Aatıf'in yerine oyuna girdi.