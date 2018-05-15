Valbuena Karabük'te de yedek! – Fotomaç – 15 Mayıs 2018
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    16 Mayıs 2018, Çarşamba
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    Valbuena 'te de yedek!

    Valbuena Karabük'te de yedek!

    , Fransız yıldızı Valbuena’ya yine 11’de görev vermedi

    'de sezon boyunca tartışılan en önemli konuların başında Valbuena'nın yedek kulübesinden çıkamaması oldu. , şampiyonluk ihtimalleri içinde averaj yapması gereken, küme düşen maçında bile Fransız yıldıza 11'de görev vermedi. En son 4 Mart'ta 'de 3-2 yenildikleri Akhisarspor karşılaşmasında ilk 11'de görev alan Valbuena, 83'te Aatıf'in yerine oyuna girdi.

    1. 15.5.2018
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