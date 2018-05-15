Ünal Karaman: "Gücümüz yetmedi"
Karabük’ün hocası Ünal Karaman, “Sahaya teslim olmak için çıkmadık ancak rakibimize diremeye gücümüz yetmedi” dedi
Teknik direktör Ünal Karaman, F.Bahçe'ye karşı güçlerinin yetmediğini söyledi. Karaman, maç öncesinde yaptığı açıklamada özellikle orta sahada çok eksiklerini olduğunu söylediğini ifade ederek, "Elbette bunlar bahane değil. Oyunu çirkinleştirmeden, elimizden geldiğinde mücadele etmeye gayret ettik. Karşımızda şampiyonluğa oynayan ve kaliteli ayaklara sahip bir rakip vardı. Kötü bir skorla mağlup olduk, üzgünüz. İnşallah seneye Karabükspor yeni ve güçlenmiş bir kadro ile şehrinin de desteğini arkasına alarak mücadelesini sürdürecektir" yorumunu yaptı.
- 15.5.2018
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Tuncay Şanlı Valbuena'yla ilgili konuştu
Toplam 8
Yorum
Hamdi Güneş Aykut Hoca futbolcuları gerektiği gibi yönetemiyor.Kafasını taktı mı,dışlıyor,küsüyor.İlgilenmiyor.Örnek Alex,Ozan,Valbuena,Isla,Eljif vs ..
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Gençlerbirliği'nde Ümit Özat dönemi resmen bitti
Toplam 2
Yorum
ahemt sayhan ey ümit özat ne olur bir de fenerbahceye antranör olsana allah askina onlari da ikinci lige düsür de ligdeki 17 takim da rahat etsin ama
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Çağlar Söyüncü'ye Arsenal'den 40 milyon Euro!
Toplam 1
Yorum
vatandaş altınordu yüzde kaç pay alacak
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