Ünal Karaman: "Gücümüz yetmedi"

Teknik direktör Ünal Karaman, F.Bahçe'ye karşı güçlerinin yetmediğini söyledi. Karaman, maç öncesinde yaptığı açıklamada özellikle orta sahada çok eksiklerini olduğunu söylediğini ifade ederek, "Elbette bunlar bahane değil. Oyunu çirkinleştirmeden, elimizden geldiğinde mücadele etmeye gayret ettik. Karşımızda şampiyonluğa oynayan ve kaliteli ayaklara sahip bir rakip vardı. Kötü bir skorla mağlup olduk, üzgünüz. İnşallah seneye Karabükspor yeni ve güçlenmiş bir kadro ile şehrinin de desteğini arkasına alarak mücadelesini sürdürecektir" yorumunu yaptı.