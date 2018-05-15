Ünal Karaman: "Gücümüz yetmedi" – Fotomaç – 15 Mayıs 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    16 Mayıs 2018, Çarşamba
    CANLI ENGLISH

    : "Gücümüz yetmedi"

    Ünal Karaman: "Gücümüz yetmedi"

    ’ün hocası , “Sahaya teslim olmak için çıkmadık ancak rakibimize diremeye gücümüz yetmedi” dedi

    Teknik direktör , F.Bahçe'ye karşı güçlerinin yetmediğini söyledi. Karaman, maç öncesinde yaptığı açıklamada özellikle orta sahada çok eksiklerini olduğunu söylediğini ifade ederek, "Elbette bunlar bahane değil. Oyunu çirkinleştirmeden, elimizden geldiğinde mücadele etmeye gayret ettik. Karşımızda şampiyonluğa oynayan ve kaliteli ayaklara sahip bir rakip vardı. Kötü bir skorla mağlup olduk, üzgünüz. İnşallah seneye yeni ve güçlenmiş bir kadro ile şehrinin de desteğini arkasına alarak mücadelesini sürdürecektir" yorumunu yaptı.

    1. 15.5.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Ünal Karaman: "Gücümüz yetmedi" haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN