Tuncay Şanlı Valbuena'yla ilgili konuştu – Fotomaç – 15 Mayıs 2018
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    16 Mayıs 2018, Çarşamba
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    Valbuena'yla ilgili konuştu

    Tuncay Şanlı Valbuena'yla ilgili konuştu

    Fenerbahçe'nin Karabükspor'u 7-0'la geçtiği maçın ardından Tuncay Şanlı, Valbuena ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu

    1. 15.5.2018 11:25
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