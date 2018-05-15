Topal’dan büyük özveri

Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncusu Mehmet Topal, Karabükspor maçında da istekli performansıyla göz doldurdu. Forma giydiği her maçı aynı ciddiyetle oynadığını ifade eden Topal, "Ben hayatım boyunca maç ayırt etmedim, etmem de. Her maç benim için aynı önemli taşır. Bu şekilde mücadele etmek bizim görevimiz. Kazandık, mutluyuz; şimdi son haftayı bekliyoruz" diye konuştu.