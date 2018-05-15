Topal’dan büyük özveri – Fotomaç – 15 Mayıs 2018
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    16 Mayıs 2018, Çarşamba
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    Topal’dan büyük özveri

    Topal’dan büyük özveri

    'nin tecrübeli oyuncusu , maçında da istekli performansıyla göz doldurdu.

    'nin tecrübeli oyuncusu , maçında da istekli performansıyla göz doldurdu. Forma giydiği her maçı aynı ciddiyetle oynadığını ifade eden Topal, "Ben hayatım boyunca maç ayırt etmedim, etmem de. Her maç benim için aynı önemli taşır. Bu şekilde mücadele etmek bizim görevimiz. Kazandık, mutluyuz; şimdi son haftayı bekliyoruz" diye konuştu.

    1. 15.5.2018
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