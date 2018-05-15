Topal’dan büyük özveri
Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncusu Mehmet Topal, Karabükspor maçında da istekli performansıyla göz doldurdu.
Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncusu Mehmet Topal, Karabükspor maçında da istekli performansıyla göz doldurdu. Forma giydiği her maçı aynı ciddiyetle oynadığını ifade eden Topal, "Ben hayatım boyunca maç ayırt etmedim, etmem de. Her maç benim için aynı önemli taşır. Bu şekilde mücadele etmek bizim görevimiz. Kazandık, mutluyuz; şimdi son haftayı bekliyoruz" diye konuştu.
- 15.5.2018
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Tuncay Şanlı Valbuena'yla ilgili konuştu
Toplam 8
Yorum
Hamdi Güneş Aykut Hoca futbolcuları gerektiği gibi yönetemiyor.Kafasını taktı mı,dışlıyor,küsüyor.İlgilenmiyor.Örnek Alex,Ozan,Valbuena,Isla,Eljif vs ..
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Gençlerbirliği'nde Ümit Özat dönemi resmen bitti
Toplam 2
Yorum
ahemt sayhan ey ümit özat ne olur bir de fenerbahceye antranör olsana allah askina onlari da ikinci lige düsür de ligdeki 17 takim da rahat etsin ama
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Çağlar Söyüncü'ye Arsenal'den 40 milyon Euro!
Toplam 1
Yorum
vatandaş altınordu yüzde kaç pay alacak
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