Şener: Önemli olan kazanmak – Fotomaç – 15 Mayıs 2018
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    16 Mayıs 2018, Çarşamba
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    Şener: Önemli olan kazanmak

    Şener: Önemli olan kazanmak

    Sarı-lacivertlilerin başarılı defans oyuncularından , önemli olanın sahadan galibiyetle ayrılmak olduğunu söyledi.

    Sarı-lacivertlilerin başarılı defans oyuncularından , önemli olanın sahadan galibiyetle ayrılmak olduğunu söyledi. Şampiyonluk i çin ikili averajın da önemli olduğunu belirten Şener, "Bu konuda avantaj artık bizde. Şimdi son 90 dakikalarda alınacak sonuçlar zirveyi belirleyecek" yorumunu yaptı.

    1. 15.5.2018
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