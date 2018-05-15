Şener: Önemli olan kazanmak

Sarı-lacivertlilerin başarılı defans oyuncularından Şener Özbayraklı, önemli olanın sahadan galibiyetle ayrılmak olduğunu söyledi. Şampiyonluk i çin ikili averajın da önemli olduğunu belirten Şener, "Bu konuda avantaj artık bizde. Şimdi son 90 dakikalarda alınacak sonuçlar zirveyi belirleyecek" yorumunu yaptı.