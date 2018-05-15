Rekorların takımı Fenerbahçe – Fotomaç – 15 Mayıs 2018
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    16 Mayıs 2018, Çarşamba
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    Rekorların takımı

    Rekorların takımı Fenerbahçe

    Fenerbahçe'nin Süper Lig'de bu sezonun en çarpıcı istatistiklerine imza attığı maçın öne çıkan istatistiklerini sizler için derledik

    1. 15.5.2018 10:17
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