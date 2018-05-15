Kravchenko’dan sezon rekoru – Fotomaç – 15 Mayıs 2018
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    16 Mayıs 2018, Çarşamba
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    ’dan sezon rekoru

    Kravchenko’dan sezon rekoru
    Sarı-Lacivertliler, bu sezon en erken golünü karşısında buldu. 2. dakikada kendi ağlarını havalandıran ev sahibinden Anton , adına rekoru kırdı! Ukraynalı oyuncunun kendi filelerini sarstığı gol, Kanarya'nın bu sezon attığı en erken gol olarak notlara geçti.
    1. 15.5.2018
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