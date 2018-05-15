Kralın affı yok – Fotomaç – 15 Mayıs 2018
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    16 Mayıs 2018, Çarşamba
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    Kralın affı yok

    Kralın affı yok

    Farklı galibiyete damga vuran isimlerin başında sambacı geldi. savunmanın kabusu olan 1.92’lik forvet, iki kez rakip fileleri havalandırırken, jeneriklik bir gole de imza attı

    'nin gol silahı Fernandao, dün akşamın öne çıkan isimlerinden oldu. Sarı-lacivertliler, karşısında farka koşarken, Brezilyalı yıldız, futbolu ve attığı gollerle karşılaşmaya damga vurdu. savunmanın kabusu olan 31 yaşındaki oyuncu, ilk golünü 20. dakikada attı. 'nun asistinde kaleciyi de çalımlayan Fernandao, topu boş ağlara yolladı. Hava toplarında da rakiplerine karşı üstünlük sağlayan sambacı, 29'da ise jeneriklik bir gole imza attı.

    SON SANİYEYE KADAR PES ETMEYECEĞİZ
    'ın sol kanattan ortasını iyi takip eden Fernandao, müthiş bir voleyle kaleci Rybka'yı avladı. Soldado ile birlikte hücumda uyumlu bir görüntü çizen yıldız futbolcu, bitiş düdüğünün ardından da şunları söyledi: "Şampiyonluk için mücadelemiz saniyeye kadar devam edecek. etmeyeceğiz. Taraftarımız da inançlı bir şekilde bizi desteklesin."

    Karabükspor ağlarını 2 kez sarsan Fernandao, bu sezon ikinci kez bir maçta bu başarıyı gösterdi. Brezilyalı futbolcu, 21. haftadaki karşılaşmasından sonra dün akşam 2 kez gol sevinci yaşadı.

    Son haftalardaki performansıyla teknik direktör 'ın vazgeçilmezleri arasına giren Şener Özbayraklı, dün akşam da 90 dakika sahada kaldı. 28 yaşındaki sağ bek, üst üste 9 maçına da ilk 11'de başladı.

    İlk yarıda Karabükspor ağlarını iki kez havalandıran Fernandao, karşılaşmanın 66. dakikasında yerine Dirar'a bıraktı.

    F.Bahçe'nin gol silahı Soldado, son haftalardaki performansıyla dikkatleri üstüne çekti. İspanyol yıldız, forma giydiği son 7 lig maçında 8 gol, 3 asistlik performansıyla 11 gole katkı yaptı.

    1. 15.5.2018
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