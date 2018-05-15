Kralın affı yok

Fenerbahçe'nin gol silahı Fernandao, dün akşamın öne çıkan isimlerinden oldu. Sarı-lacivertliler, Karabükspor karşısında farka koşarken, Brezilyalı yıldız, futbolu ve attığı gollerle karşılaşmaya damga vurdu. Rakip savunmanın kabusu olan 31 yaşındaki oyuncu, ilk golünü 20. dakikada attı. Soldado'nun asistinde kaleciyi de çalımlayan Fernandao, topu boş ağlara yolladı. Hava toplarında da rakiplerine karşı üstünlük sağlayan sambacı, 29'da ise jeneriklik bir gole imza attı.



SON SANİYEYE KADAR PES ETMEYECEĞİZ

Hasan Ali Kaldırım'ın sol kanattan ortasını iyi takip eden Fernandao, müthiş bir voleyle kaleci Rybka'yı avladı. Soldado ile birlikte hücumda uyumlu bir görüntü çizen yıldız futbolcu, bitiş düdüğünün ardından da şunları söyledi: "Şampiyonluk için mücadelemiz son saniyeye kadar devam edecek. Pes etmeyeceğiz. Taraftarımız da inançlı bir şekilde bizi desteklesin."



Karabükspor ağlarını 2 kez sarsan Fernandao, bu sezon ikinci kez bir maçta bu başarıyı gösterdi. Brezilyalı futbolcu, 21. haftadaki Başakşehir karşılaşmasından sonra dün akşam 2 kez gol sevinci yaşadı.



Son haftalardaki performansıyla teknik direktör Aykut Kocaman'ın vazgeçilmezleri arasına giren Şener Özbayraklı, dün akşam da 90 dakika sahada kaldı. 28 yaşındaki sağ bek, üst üste 9 Süper Lig maçına da ilk 11'de başladı.



İlk yarıda Karabükspor ağlarını iki kez havalandıran Fernandao, karşılaşmanın 66. dakikasında yerine Dirar'a bıraktı.



F.Bahçe'nin gol silahı Soldado, son haftalardaki performansıyla dikkatleri üstüne çekti. İspanyol yıldız, forma giydiği son 7 lig maçında 8 gol, 3 asistlik performansıyla 11 gole katkı yaptı.