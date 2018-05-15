Karabükspor: 0 - Fenerbahçe: 7 | MAÇ SONUCU

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Akhisarspor'a 3-2 mağlup olan Fenerbahçe, Karabükspor karşısında yara sardı.



Fenerbahçe, Karabük'ü 7 golle yenip şampiyonluk umudunu son haftaya taşıdı.



Kravchenko (kk), Fernandao (2), Aatıf, Soldado, Dirar ve Janssen'in golleriyle tarihi farka koşan Kanarya, 7'de 7 yapıp Galatasaray'la averajı eşitledi.



Puanını 69'a çıkaran sarı-lacivertliler, Süper Lig'in son haftasına girilirken lider Galatasaray'la arasındaki 3 puanlık farkı korudu.



FENERBAHÇE NASIL ŞAMPİYON OLUR?

Son hafta Başakşehir takılır, Cimbom yenilirse, Atiker Konya galibiyeti Fenerbahçe'yi genel averajla şampiyon yapacak.



Üç takımın puan eşitliğinde ise bu kez 'üçlü averaj' devreye girecek, Başakşehir ipi göğüsleyen taraf olacak. Galatasaray bu durumda ligi ancak 3'üncü bitirecek. Aslan'a mutlu sona ulaşması için İzmir'de Göztepe önünde 1 puan bile yetiyor.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)



2. dakikada Mehmet Topal ile yaptığı verkaçla ceza sahasına giren Chahechouhe'nun vuruşunda topu uzaklaştırmak isteyen Anton Kravchenko'nun yaptığı ters vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1



20. dakikada Soldado'nun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Fernandao, kalesini terk eden Oleksandr Rybka'nın solundan topu ağlara gönderdi. 0-2



29. dakikada Hasan Ali Kaldırım'ın ceza sahası sol kanattan ortasında arka direkte topa gelişine vuran Fernandao ağları sarstı. 0-3



38. dakikada Soldado'nun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Aatif Chahechouhe, Kravchenko'yu çalımladıktan sonra meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-4



47. dakikada Fernandao'nun pasında müsait pozisyonda ceza sahası içinde topla buluşan Soldado, bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-5



61. dakikada Murat Akın'ın kaptırdığı topu önünde bulan Josef De Souza hızla ceza alanına girerek pasını Roberto Soldado'ya aktardı. Soldado'nun sağ çaprazdan vuruşunda Rybka topu kornere çeldi.



77. dakikada Aatif Chahechouhe'nun pasında ceza sahası önünde topla buluşan Nabil Dirar'ın sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-6



86. dakikada savunmanın arkasına atılan pasta topla ceza sahasına giren Ergin Keleş'in sağ çaprazdan sert vuruşunda Volkan Demirel meşin yuvarlağı kornere çeldi.



90+4. dakikada Mehmet Topal'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Janssen meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-7





KOCAMAN'DAN TEK DEĞİŞİKLİK

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Kardemir Karabükspor ile karşılaşan Fenerbahçe'de teknik direktör Aykut Kocaman, son oynadıkları Bursaspor maçına göre ilk 11'de tek değişiklik yaptı.

Kocaman, Bursaspor karşısında ilk 11'de oynayan Alper Potuk'u, Kardemir Karabükspor maçında yedek soyundurdu.

Bursaspor maçında oyuna sonradan giren Fernandao ise bu maçta ilk 11'de kendisine şans buldu.

Sarı-lacivertli ekip sahaya Volkan Demirel, Şener Özbayraklı, Skrtel, Neustaedter, Hasan Ali Kaldırım, Giuliano, Mehmet Topal, De Souza, Chahechouhe, Fernandao ve Soldado 11'i ile çıktı.

Bursaspor maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Nabil Dirar, Karabük deplasmanında yedekler arasında oturdu.

Fenerbahçe'de Nabil Dirar ile Kameni, Erten Ersu, İsmail Köybaşı, Alper Potuk, Mehmet Ekici, Neto, Janssen, Valbuena ve Oğuz Kağan Güçtekin de yedek kulübesinde yerini aldı.

Taraftar ilgi gösterdi

Fenerbahçeli taraftarlar, Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda kendilerine ayrılan bölümü doldurdu.

Ligde son 2 haftaya girilirken sarı-lacivertli taraftarlar, takımlarına maçtan önce tezahüratlarla destek verdi.

Kardemir Karabükspor'da 9 eksik

Daha önce Spor Toto Süper Lig'den, Spor Toto 1. Lig'e düşmesi kesinleşen Kardemir Karabükspor'da 9 oyuncu kadroda yer almadı.

Ülkesinin milli takımına çağrılan Olafur Skulason, sakatlıkları bulunan Ferhat Görgülü, Adam Stahl, Luis Ibanez ve Marius Alexe, kart cezalıları Hamidou Traore ve Alican Karadağ, kadro dışı bırakılan Kerim Zengin ile Leandrinho bu maçta forma giyemedi.

Karabükspor'da 3 değişiklik

Kırmızı-mavili ekibin teknik direktörü Ünal Karaman geçen hafta sahalarında oynadıkları ve 1-0 yenildikleri Atiker Konyaspor maçının ilk 11'inde 3 değişiklik yaptı.

Karaman, kart cezalıları Traore ve Alican Karadağ'ın yerine Osman Çelik ve Cem Özdemir'e şans verdi.

Karaman, ayrıca sakatlığı bulunan Ibanez'in yerine de Kage'yi sahaya sürdü.

Kardemir Karabükspor maça, Rybka, Hakan Aslantaş, Kravchenko, Tayyib Talha Sanuç, İshak Doğan, Osman Çelik, Murat Akın, Cem Özdemir, Kage, Bliznichenko ve Ergin Keleş ilk 11'i ile çıktı.

Bu arada, 14 bin kişilik stadın büyük bir bölümünü dolduran Kardemir Karabüksporlu taraftarlar, takımlarını destekledi.



Stat: Dr.Necmettin Şeyhoğlu



Hakemler: Hüseyin Göçek xx, Alpaslan Dedeş xx, Erdem Bayık xx



Karabükspor: Oleksandr Rybka xx, Hakan Aslantaş xx, İshak Doğan xx, Tayyib Talha Sanuç xx, Anton Kravchenko xx, Cem Özdemir xx (Ahmet Karadayı dk. 59 xx), Murat Akın xx (Yusuf Akbulut dk. 73 x), Osman Çelik xx, Ergin Keleş xx, Herve Kage xx (Özgür Yılmaz dk. 78 x), Andrey Bliznichenko xx



Yedekler: Furkan Kaçar, Çağlar Şahin Akbaba, Arif



Teknik Direktör: Ünal Karaman



Fenerbahçe: Volkan xx, Roman Neustadter xx, Şener xx, Hasan Ali xx, Martin Skrtel xx, Giuliano xx, Aatif Chahechouhe xx (Mathieu Valbuena dk. 83 ?), Mehmet Topal xx, Josef De Souza xx, Roberto Soldado xx (Vincent Janssen dk. 66 x), Fernandao xx (Nabil Dirar dk. 66 x)



Yedekler: Erten, Carlos Kameni, İsmail Köybaşı, Luis Neto, Oğuz, Alper, Mehmet Ekici



Teknik Direktör: Aykut Kocaman



Goller: Anton Kravchenko (dk. 2 k.k.), Fernandao (dk. 20 ve 29), Aatif Chahechouhe (dk. 38), Soldado (dk. 47), Nabil Dirar (dk. 77), Janssen (dk. 90+4) (Fenerbahçe)



Sarı kartlar: Herve Kage, Yusuf (Karabükspor), Martin Skrtel, Nabil Dirar (Fenerbahçe)