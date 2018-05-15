Kanarya çift forvetle coştu – Fotomaç – 15 Mayıs 2018
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    16 Mayıs 2018, Çarşamba
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    Kanarya çift forvetle coştu

    Kanarya çift forvetle coştu
    KÜME düşmesi haftalar öncesinden kesinleşen karşısında farka koşan , çift forvetle sahaya çıktı. Bu sezon daha çok en uçta tek forvetle mücadele eden sarı-lacivertliler, Karabükspor sınavında Fernandao-Soldado ikilisiyle gol aradı. Teknik direktör , önceki müsabakalarda forvet arkasında oynayan Giuliano ise maça sağ kanatta başladı.
    1. 15.5.2018
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