Hasan Ali Kaldırım: "Ümidimiz hala var" – Fotomaç – 15 Mayıs 2018
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    16 Mayıs 2018, Çarşamba
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    Kaldırım: "Ümidimiz hala var"

    Hasan Ali Kaldırım: "Ümidimiz hala var"

    , “Ümidimiz hâlâ var. Bekleyip göreceğiz” ifadelerini kullanırken, Rus stoper Roman, “Gelecek hafta üzerimize düşeni yapıp, rakiplerin skorlarını bekleyeceğiz” dedi

    'ten 7 gollü bir zaferle ayrılan 'de şampiyonluk şansının son haftaya averajla birlikte taşınması, umutları tazeledi. Sarı-lacivertlilerin tecrübeli sol beki Kaldırım, "Sadece kazanmak yetmiyordu, farklı kazanmamız gerekiyordu. Onu başardık. Görevimizi yaptık. Şu anda bulunduğumuz yeni korum adına ödevimizi yaptık. Her şey son haftaya kaldı. Ümidimiz hâlâ var. Ümidimizi kessek bir anlamı olmaz. Bekleyip göreceğiz" dedi.

    'ZOR GÜNLER GEÇİRDİK'
    28 yaşındaki milli sol bek, maçların aynı gün aynı saatte oynanması için 'ye mesaj da gönderdi. Hasan Ali, "Umut ediyorum ki son hafta maçların hepsi aynı gün ve saatte oynanır. Bekleyin neler olacağını göreceğiz" diye iddialı konuştu. Hasan Ali'nin bu açıklamaları sonrasında TFF, maç programını duyurdu ve karşılaşmaları aynı saate koydu. FENERBAHÇE'nin Rus stoperi Roman Neustadter de Hasan Ali gibi şampiyonluğa olan inançlarının altını çizdi. Roman, "Zor günler geçirdik kupayı kaybettikten sonra. Bir reaksiyon göstermemiz gerekiyordu ve o reaksiyonu gösterdik. Güzel bir galibiyet aldık. Gelecek hafta üzerimize düşeni yapıp, rakiplerin skorlarını bekleyeceğiz" diye konuştu.

    1. 15.5.2018
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