Görevimizi yapıp bekleyeceğiz – Fotomaç – 15 Mayıs 2018
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    16 Mayıs 2018, Çarşamba
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    Görevimizi yapıp bekleyeceğiz

    Görevimizi yapıp bekleyeceğiz
    karşısında perdeyi kapatan golü atan Vincent Janssen, maçından ardından şu ifadeleri kullandı: "En güzel gol hangisiydi tercih etmek zor. Ancak Fernandao'nun golü en güzeliydi. En önemlisi de 7 gollü galibiyetti. Şampiyonluk sadece bizim elimizde değil. Hala yarışın içindeyiz. Son saniyeye kadar üstümüze düşeni yapacağız ve bekleyeceğiz."
    1. 15.5.2018
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