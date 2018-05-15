Erman Toroğlu'ndan şampiyonluk tahmini
Erman Toroğlu, Karabükspor - Fenerbahçe maçını A Spor ekranlarında yorumladı
A Spor yorumcusu ve Fotomaç yazarı Erman Toroğlu, nefes kesen şampiyonluk yarışıyla ilgili dikkat çeken yorumlar yaptı. İşte Toroğlu'nun yorumları:
"Bu yaşımda gördüğüm 3 tane son anda şampiyonluk kaybeden var. Galatasaray 1 puan alır ya da yendiği zaman bunların hiçbirinin anlamı yok. Galatasaray mağlup oluyorsa Galatasaray açısından pek anlamı olmuyor."
"Üç takımda son hafta kazanır hatta Beşiktaş yine kazanır. Olur mu? olur. Bence kazanırlar tersini çok nadir gördüm."
"Galatasaray'ın İzmir'de gemileri yakmış durumda. Oynuyor ama kulağım orada bunlar zor. Galatasaray sadece kendi maçına bakacak"
- 14.5.2018 22:04
- Güncelleme: 15.5.2018 06:48
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Tuncay Şanlı Valbuena'yla ilgili konuştu
Toplam 8
Yorum
Hamdi Güneş Aykut Hoca futbolcuları gerektiği gibi yönetemiyor.Kafasını taktı mı,dışlıyor,küsüyor.İlgilenmiyor.Örnek Alex,Ozan,Valbuena,Isla,Eljif vs ..
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Gençlerbirliği'nde Ümit Özat dönemi resmen bitti
Toplam 2
Yorum
ahemt sayhan ey ümit özat ne olur bir de fenerbahceye antranör olsana allah askina onlari da ikinci lige düsür de ligdeki 17 takim da rahat etsin ama
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Çağlar Söyüncü'ye Arsenal'den 40 milyon Euro!
Toplam 1
Yorum
vatandaş altınordu yüzde kaç pay alacak
Erman Toroğlu'ndan şampiyonluk tahmini haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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