A Spor yorumcusu ve Fotomaç yazarı Erman Toroğlu, nefes kesen şampiyonluk yarışıyla ilgili dikkat çeken yorumlar yaptı. İşte Toroğlu'nun yorumları:



"Bu yaşımda gördüğüm 3 tane son anda şampiyonluk kaybeden var. Galatasaray 1 puan alır ya da yendiği zaman bunların hiçbirinin anlamı yok. Galatasaray mağlup oluyorsa Galatasaray açısından pek anlamı olmuyor."

"Üç takımda son hafta kazanır hatta Beşiktaş yine kazanır. Olur mu? olur. Bence kazanırlar tersini çok nadir gördüm."

"Galatasaray'ın İzmir'de gemileri yakmış durumda. Oynuyor ama kulağım orada bunlar zor. Galatasaray sadece kendi maçına bakacak"