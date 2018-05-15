Aykut Kocaman: "Neden olmasın"
Fenerbahçe Teknik Direktörü Kocaman, “Şampiyonluk için son maçta sadece bizim kazanmamız yetmiyor belki ama futbol her türlü sonuca açık bir oyun” diye konuştu
Sarı-lacivertliler dün akşam deplasmanda Karabükspor'u farklı mağlup ederken, şampiyonluk umutlarını son haftaya taşımayı başardı. Teknik direktör Aykut Kocaman, ligden düşmesi haftalar önce kesinleşen Karabükspor'a karşı disiplinli bir futbol ortaya koyduklarını belirterek, "Rakibimizin ligden düşmüş olması, bizim bu maçı hafife alacağımız anlamına gelmiyordu. Bu zihniyette mücadele ettik. Tüm futbolcularım saha içinde verdiğim görevleri eksiksiz yerine getirdiler. Sonuçta da farklı bir galibiyet alarak şampiyonluk şansımızı son haftaya taşımayı başardık" diye konuştu. Mutlu sona ulaşabilmek için öncelikle Konyaspor'u mağlup etmeleri gerektiğinin altını çizen Aykut Kocaman şöyle devam etti: Şampiyonluk için son karşılaşmada sadece bizim kazanmamız yetmiyor belki ama futbol her türlü sonuca açık bir oyun. Öyle enteresan maçlar ve sonuçlar oldu ki, neden olmasın diyor insan elbette. Taraftarımızı mutlu etmek için elimizden geleni yapmaya onlara söz verdik. Biz de şansımızı sonuna kadar kovalayacağız.
- 15.5.2018
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Tuncay Şanlı Valbuena'yla ilgili konuştu
Toplam 8
Yorum
Hamdi Güneş Aykut Hoca futbolcuları gerektiği gibi yönetemiyor.Kafasını taktı mı,dışlıyor,küsüyor.İlgilenmiyor.Örnek Alex,Ozan,Valbuena,Isla,Eljif vs ..
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Gençlerbirliği'nde Ümit Özat dönemi resmen bitti
Toplam 2
Yorum
ahemt sayhan ey ümit özat ne olur bir de fenerbahceye antranör olsana allah askina onlari da ikinci lige düsür de ligdeki 17 takim da rahat etsin ama
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Çağlar Söyüncü'ye Arsenal'den 40 milyon Euro!
Toplam 1
Yorum
vatandaş altınordu yüzde kaç pay alacak
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