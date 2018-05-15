Aykut Kocaman: "Neden olmasın" – Fotomaç – 15 Mayıs 2018
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    16 Mayıs 2018, Çarşamba
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    : "Neden olmasın"

    Aykut Kocaman: "Neden olmasın"

    Fenerbahçe Teknik Direktörü Kocaman, “Şampiyonluk için son maçta sadece bizim kazanmamız yetmiyor belki ama futbol her türlü sonuca açık bir oyun” diye konuştu

    Sarı-lacivertliler dün akşam deplasmanda 'u farklı mağlup ederken, şampiyonluk umutlarını son haftaya taşımayı başardı. Teknik direktör , ligden düşmesi haftalar önce kesinleşen Karabükspor'a karşı disiplinli bir futbol ortaya koyduklarını belirterek, "Rakibimizin ligden düşmüş olması, bizim bu maçı hafife alacağımız anlamına gelmiyordu. Bu zihniyette mücadele ettik. Tüm futbolcularım saha içinde verdiğim görevleri eksiksiz yerine getirdiler. Sonuçta da farklı bir galibiyet alarak şampiyonluk şansımızı son haftaya taşımayı başardık" diye konuştu. Mutlu sona ulaşabilmek için öncelikle 'u mağlup etmeleri gerektiğinin altını çizen Aykut Kocaman şöyle devam etti: Şampiyonluk için son karşılaşmada sadece bizim kazanmamız yetmiyor belki ama futbol her türlü sonuca açık bir oyun. Öyle enteresan maçlar ve sonuçlar oldu ki, neden olmasın diyor insan elbette. Taraftarımızı mutlu etmek için elimizden geleni yapmaya onlara söz verdik. Biz de şansımızı sonuna kadar kovalayacağız.

    1. 15.5.2018
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