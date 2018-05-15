Aykut Kocaman: "Neden olmasın"

Sarı-lacivertliler dün akşam deplasmanda Karabükspor'u farklı mağlup ederken, şampiyonluk umutlarını son haftaya taşımayı başardı. Teknik direktör Aykut Kocaman, ligden düşmesi haftalar önce kesinleşen Karabükspor'a karşı disiplinli bir futbol ortaya koyduklarını belirterek, "Rakibimizin ligden düşmüş olması, bizim bu maçı hafife alacağımız anlamına gelmiyordu. Bu zihniyette mücadele ettik. Tüm futbolcularım saha içinde verdiğim görevleri eksiksiz yerine getirdiler. Sonuçta da farklı bir galibiyet alarak şampiyonluk şansımızı son haftaya taşımayı başardık" diye konuştu. Mutlu sona ulaşabilmek için öncelikle Konyaspor'u mağlup etmeleri gerektiğinin altını çizen Aykut Kocaman şöyle devam etti: Şampiyonluk için son karşılaşmada sadece bizim kazanmamız yetmiyor belki ama futbol her türlü sonuca açık bir oyun. Öyle enteresan maçlar ve sonuçlar oldu ki, neden olmasın diyor insan elbette. Taraftarımızı mutlu etmek için elimizden geleni yapmaya onlara söz verdik. Biz de şansımızı sonuna kadar kovalayacağız.