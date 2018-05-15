Aykut Kocaman, Ersun Yanal'ı geçti – Fotomaç – 15 Mayıs 2018
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    16 Mayıs 2018, Çarşamba
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    Aykut Kocaman, Ersun Yanal'ı geçti

    Spor Toto Süper Lig'de son haftaya girilirken en golcü takım durumunda bulunan Fenerbahçe, son şampiyonluğunu yaşadığı 2013-2014 sezonunun hücum performansını geride bıraktı.

    1. 15.5.2018 11:30
    2. Güncelleme: 15.5.2018 12:06
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