Alper Potuk kesik yedi – Fotomaç – 15 Mayıs 2018
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    16 Mayıs 2018, Çarşamba
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    kesik yedi

    <a href="/index/alper-potuk?id=cac76c75-ced6-4f83-9f16-f0d733c42f30" class="" rel="tag">Alper Potuk</a> kesik yedi
    Teknik direktör 'ın önceki iki maçta 11'de sahaya sürdüğü 'nin yıldızı , bu kez yedek soyundu. 27 yaşındaki futbolcunun geçtiğimiz haftaki performansını yetersiz bulan Kocaman, çift forvetle çıktığı maçında bu oyuncuyu düşünmedi. Maç sırasında da şans bulamayan genç futbolcu, karşılaşmayı kulübede tamamladı.
    1. 15.5.2018
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