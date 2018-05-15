100 akı Aatıf! – Fotomaç – 15 Mayıs 2018
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    16 Mayıs 2018, Çarşamba
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    100 akı Aatıf!

    100 akı Aatıf!

    ağlarını havalandıran 31 yaşındaki yıldız, ’nin bu sezonki 100. golünün sahibi oldu

    Karşılaşmanın 38. dakikasında şık bir gole imza atan Aatıf Chahechouhe, 'nin tarihe geçen isimlerinden oldu. Faslı yıldız, sarı-lacivertlilerin bu sezon oynanan resmi maçlarda attığı 100. golün sahibi olmayı başardı. Kanarya, karşılaşmasında bulduğu gollerle; , ve Avrupa Ligi'nde toplam 102 kez rakip fileleri havalandırdı. 100. golün sahibi olan Aatıf, dün akşam futboluyla da tam puan aldı. Rakibin kendi kalesine attığı golde pozisyonu getiren isim olan 31 yaşındaki futbolcu, gecenin öne çıkan isimlerinden biriydi.
    1. 15.5.2018
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