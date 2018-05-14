Ozan Tufan F.Bahçe'de kalıyor
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    15 Mayıs 2018, Salı
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    açıkladı: Önümüzdeki sezon herkes beni konuşacak

    <a href="/index/ozan-tufan?id=15c85642-d3ef-4828-9fb7-254f8a23cdb9" class="" rel="tag">Ozan Tufan</a> açıkladı: Önümüzdeki sezon herkes beni konuşacak

    Türkiye Kupası sonrasında herkes Fenerbahçe'den gelecek yıl kimlerin gönderileceğini konuşurken ilginç bir dedikodu dolaşıyor.

    1. 14.5.2018 09:35
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