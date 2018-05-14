Karabükspor - Fenerbahçe | CANLI ANLATIM
Kupayı Akhisar’a kaptıran Fenerbahçe ligde şampiyonluk şansını son haftaya taşımak istiyor. Hedef; farklı kazanıp olası averaj hesabında Galatasaray’ı geçmek. Peki Kardemir Karabükspor- Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de bu akşam haftalar önce küme düşmesi kesinleşen Kardemir Karabükspor'a misafir oluyor. Sarı-lacivertliler, kazanıp az da olsa devam eden şampiyonluk şansını son haftaya taşımak istiyor. Puan kaybı halinde ise şampiyonluk ümitleri bitecek. Şampiyonlar Ligi bileti de tehlikeye girecek.
FENERBAHÇE'NİN 11'İ: Volkan, Hasan Ali, Neustadter, Skrtel, Şener, Josef, Mehmet Topal, Giuliano, Aatif, Fernandao, Soldado
KARDEMİR KARABÜKSPOR'UN 11'İ: Rybaka, Hakan Aslantaş, Kravchenko, Tayyib, İshak Doğan, Osman, Murat,Cem, Herve, Bliznichenko, Ergin Keleş
KARABÜKSPOR-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi Hüseyin Göçek yönetecek. Karşılaşma beİN SPOR TS 1'den naklen yayınlanacak.
İNCE HESAPLAR
Kanarya, Karabükspor karşısında galibiyetin yanı sıra farka da giderek Galatasaray ile arasındaki 7 gollük averaj eksisini kapatmaya çalışacak. Son hafta lider Galatasaray'ın kaybetmesi halinde iki takım arasında oluşabilecek bir puan eşitliğinde genel averaja göre sıralama belirlenecek.
KARABÜKSPOR-FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
SON FORMAYA 3 ADAY
Aykut Kocaman'nın sahaya klasikleşen kadrosu ile çıkması bekleniyor. Kalede Volkan Demirel yer alacak. Savunmada Şener, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, ön liberoda Mehmet Topal&Josef ikilisi görev yapacak. Hücum hattında Aatıf, Giuliano ve Soldado oynayacak. Son formayı ise Alper Potuk, iyileşen Nabil Dirar ya da Mathieu Valbuena'dan birisi giyecek.
KARABÜKSPOR-FENERBAHÇE CANLI ANLATIM SERVİSİ
- 14.5.2018
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Şampiyonluk maçına 284 taraftar
Toplam 20
Yorum
öğretici göztepe bu maçı atatürk stadına alırsa bilet satışından en az 5 milyon kazanır ! ayrıca son hafta 9 ihtimalin 7 belki de 8 inde GS şampiyon
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Taraftarın istediği oluyor
Toplam 17
Yorum
Vagif Ya Allah askina bu aykutun bileceyi bi sey yok sona 2 hafta kala kime kime karabuke karsi oynatacag yenilmese iyidir
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Başkan Ahmet Ağaoğlu: "Yeniden öze döneceğiz"
Toplam 8
Yorum
ersoy ergül sayın başkan öze döneceğiz derken herkesi a takıma almamalı iş yapacaklar alınmalı sahada kaliteli yerli ve yabancılarla harmanlanmalı
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