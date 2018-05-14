Karabükspor-Fenerbahçe maçı saat kaçta?, Fenerbahçe-Karabükspor maçı canlı,
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    15 Mayıs 2018, Salı
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    Karabükspor - Fenerbahçe | CANLI ANLATIM

    Kupayı Akhisar’a kaptıran  ligde şampiyonluk şansını son haftaya taşımak istiyor. Hedef; farklı kazanıp olası averaj hesabında ’ı geçmek. Peki Kardemir - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detayları haberimizde bulabilirsiniz.

    Fenerbahçe, 'de bu akşam haftalar önce küme düşmesi kesinleşen Kardemir Karabükspor'a misafir oluyor. Sarı-lacivertliler, kazanıp az da olsa devam eden şampiyonluk şansını son haftaya taşımak istiyor. Puan kaybı halinde ise şampiyonluk ümitleri bitecek. Şampiyonlar Ligi bileti de tehlikeye girecek.

    'NİN 11'İ: Volkan, Hasan Ali, Neustadter, Skrtel, Şener, Josef, , Giuliano, Aatif, Fernandao, Soldado
    KARDEMİR KARABÜKSPOR'UN 11'İ: Rybaka, Hakan Aslantaş, Kravchenko, Tayyib, İshak Doğan, Osman, Murat,Cem, Herve, Bliznichenko, Ergin Keleş

    KARABÜKSPOR-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

    Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi yönetecek. Karşılaşma beİN SPOR TS 1'den naklen yayınlanacak.

    İNCE HESAPLAR
    Kanarya, Karabükspor karşısında galibiyetin yanı sıra farka da giderek ile arasındaki 7 gollük averaj eksisini kapatmaya çalışacak. Son hafta lider Galatasaray'ın kaybetmesi halinde iki takım arasında oluşabilecek bir puan eşitliğinde genel averaja göre sıralama belirlenecek.

    KARABÜKSPOR-FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

    SON FORMAYA 3 ADAY
    'nın sahaya klasikleşen kadrosu ile çıkması bekleniyor. Kalede yer alacak. Savunmada Şener, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, ön liberoda Mehmet Topal&Josef ikilisi görev yapacak. Hücum hattında Aatıf, Giuliano ve Soldado oynayacak. Son formayı ise , iyileşen Nabil Dirar ya da 'dan birisi giyecek.

    KARABÜKSPOR-FENERBAHÇE CANLI ANLATIM SERVİSİ

    1. 14.5.2018
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