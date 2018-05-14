Kameni ve Skrtel takımdan ayrılıyor...
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    15 Mayıs 2018, Salı
    CANLI ENGLISH

    F.Bahçe'de ve için veda zamanı

    F.Bahçe'de <a href="/index/kameni?id=c6ce566c-9042-4a96-bae3-7f1a771961b7" class="" rel="tag">Kameni</a> ve <a href="/index/skrtel?id=11ce09ee-688e-4eb4-bcc1-fbda6e0bc456" class="" rel="tag">Skrtel</a> için veda zamanı

    Fenerbahçe, takımı gençleştirme operasyonu kapsamında iki yabancıyla yolları ayırma noktasında.

    1. 14.5.2018 09:11
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    F.Bahçe'de ve için veda zamanı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN