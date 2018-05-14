Bak sen şu Ortega’ya! – Fotomaç – 14 Mayıs 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    15 Mayıs 2018, Salı
    CANLI ENGLISH

    Bak sen şu Ortega’ya!

    Bak sen şu Ortega’ya!
    Yeni Maradona diye 2003'te transfer olduğu 'de tam bir hayal kırıklığı yaşatan , 15 yıl sonra tekrar ortaya çıktı! Ülkesi Arjantin'de Türk gazetecilerin kendisine röportaj teklifi yaptığını ancak onları "Abartıyorsunuz" diye geri çevirdiğini söyleyen Ortega'nın bu anlamsız çıkışı anlaşılamadı!

    Ariel Ortega, 'deki başarısız günlerini hatırlamak dahi istemiyor. Ne zaman konusu açılsa geçiştiriyor.
    1. 14.5.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Bak sen şu Ortega’ya! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN