Taraftardan Ndiaye’ye veto

Fenerbahçe'nin Badou Ndiaye ile ilgilendiği iddiaları taraftarları rahatsız etti. Sarılacivertliler, sosyal medya ve forumlarda "Aynı bölgede zaten Josef ve Topal var. Aynı tarz bir adama daha ihtiyacımız yok", "Bu orta saha ile mi hücum edeceğiz" eleştirileriyle bu isme karşı çıktılar.