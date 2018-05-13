Taraftardan Ndiaye’ye veto
Fenerbahçe'nin Badou Ndiaye ile ilgilendiği iddiaları taraftarları rahatsız etti.
Fenerbahçe'nin Badou Ndiaye ile ilgilendiği iddiaları taraftarları rahatsız etti. Sarılacivertliler, sosyal medya ve forumlarda "Aynı bölgede zaten Josef ve Topal var. Aynı tarz bir adama daha ihtiyacımız yok", "Bu orta saha ile mi hücum edeceğiz" eleştirileriyle bu isme karşı çıktılar.
- 13.5.2018
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Toplam 33
Yorum
sami sen bu yil uc macta akhisardan 8/9 gol yedin once onun hesabini ver, sonra konus,
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Toplam 4
Yorum
Bence Gercekten Töre ve Larin Forma veririm Senol Günes haladir anlamadi Mi Love Ve Lens Le Olmuyor bu
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Toplam 6
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hahaha düşünsenize son hafta gs göztepede yeniliyor başakşehir şampiyon oluyor ne gülerim ama :D
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