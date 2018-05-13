Ozan Tufan: "Benim sezonum olacak"
Bu sezon Aykut hoca tarafından kadro dışı bırakılan Ozan Tufan şimdiden gelecek sezonu bekliyor.
Bu sezon Aykut hoca tarafından kadro dışı bırakılan Ozan Tufan şimdiden gelecek sezonu bekliyor. Genç orta saha oyuncusunun, arkadaşları ile yaptığı sohbetlerde "2018-19 benim sezonum olacak. Tüm taraftarlar beni konuşacak. Yepyeni bir başlangıç yapacağım. Sahaya çıkmayı çok özledim" dediği gelen haberler arasında.
- 13.5.2018
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Toplam 33
Yorum
sami sen bu yil uc macta akhisardan 8/9 gol yedin once onun hesabini ver, sonra konus,
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Toplam 4
Yorum
Bence Gercekten Töre ve Larin Forma veririm Senol Günes haladir anlamadi Mi Love Ve Lens Le Olmuyor bu
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Toplam 6
Yorum
hahaha düşünsenize son hafta gs göztepede yeniliyor başakşehir şampiyon oluyor ne gülerim ama :D
Ozan Tufan: "Benim sezonum olacak" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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