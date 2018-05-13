Ozan Tufan: "Benim sezonum olacak" – Fotomaç – 13 Mayıs 2018
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    13 Mayıs 2018, Pazar
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    : "Benim sezonum olacak"

    <a href="/index/ozan-tufan?id=15c85642-d3ef-4828-9fb7-254f8a23cdb9" class="" rel="tag">Ozan Tufan</a>: "Benim sezonum olacak"

    Bu sezon Aykut hoca tarafından kadro dışı bırakılan şimdiden gelecek sezonu bekliyor.

    Bu sezon Aykut hoca tarafından kadro dışı bırakılan şimdiden gelecek sezonu bekliyor. Genç orta saha oyuncusunun, arkadaşları ile yaptığı sohbetlerde "2018-19 benim sezonum olacak. Tüm taraftarlar beni konuşacak. Yepyeni bir başlangıç yapacağım. Sahaya çıkmayı çok özledim" dediği gelen haberler arasında.

    1. 13.5.2018
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