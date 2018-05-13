Bu sezon Aykut hoca tarafından kadro dışı bırakılan Ozan Tufan şimdiden gelecek sezonu bekliyor. Genç orta saha oyuncusunun, arkadaşları ile yaptığı sohbetlerde "2018-19 benim sezonum olacak. Tüm taraftarlar beni konuşacak. Yepyeni bir başlangıç yapacağım. Sahaya çıkmayı çok özledim" dediği gelen haberler arasında.