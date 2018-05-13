Kocaman'dan Karabük uyarısı!
Oyunculardan kupayı unutmalarını isteyen sarı-lacivertli hoca: Kalan iki maçı kazanıp sonucu görelim. Şampiyon olamasak bile en kötü Devler Ligi’nde yer almalıyız!.
HEDEF FARKLI GALİBİYET
Şampiyonluk iddiasını son haftaya taşımak isteyen sarı-lacivertli takım, Galatasaray ile averaj farkını bu maçta kapatmayı planlıyor. Aykut Kocaman'ın bol gol için Karabük karşısında daha hücuma dönük bir kadro ile sahada yer alması bekleniyor.
VALBUENA'YA İLK 11 UMUDU
Sarı-lacivertli takımda uzun süredir yedek soyunan Mathieu Valbuena'nın Karabükspor karşısında ilk 11'de forma giyebileceği öğrenildi. Kocaman'ın Fransız yıldıza, formsuz Alper Potuk'un yerine görev verebileceği belirtiliyor. Nabil Dirar'ın da bu kez kadroda yer alması bekleniyor.
- 13.5.2018
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Toplam 33
Yorum
sami sen bu yil uc macta akhisardan 8/9 gol yedin once onun hesabini ver, sonra konus,
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Toplam 4
Yorum
Bence Gercekten Töre ve Larin Forma veririm Senol Günes haladir anlamadi Mi Love Ve Lens Le Olmuyor bu
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Toplam 6
Yorum
hahaha düşünsenize son hafta gs göztepede yeniliyor başakşehir şampiyon oluyor ne gülerim ama :D
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