Kocaman'dan Karabük uyarısı! – Fotomaç – 13 Mayıs 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    13 Mayıs 2018, Pazar
    CANLI ENGLISH

    Kocaman'dan Karabük uyarısı!

    Kocaman'dan Karabük uyarısı!

    Oyunculardan kupayı unutmalarını isteyen sarı-lacivertli hoca: Kalan iki maçı kazanıp sonucu görelim. Şampiyon olamasak bile en kötü Devler Ligi’nde yer almalıyız!.

    'de gözler maçına çevrilirken, oyuncuları terapiye aldı. 'nın kaybedilmesinin ardından büyük üzüntü yaşayan futbolculara moral aşılayan tecrübeli çalıştırıcı, kupayı unutup lige konsantre olmalarını istedi... 'Çıkmadık candan umut kesilmez' sözünü hatırlatan sarı-lacivertli hocanın, "Hala bir hedefimiz var. Kalan iki maçımızı kazanıp, sonucu görelim. Şampiyon olamasak bile en kötü Şampiyonlar Ligi'nde yer almalıyız" dediği öğrenildi.

    HEDEF FARKLI GALİBİYET
    Şampiyonluk iddiasını son haftaya taşımak isteyen sarı-lacivertli takım, ile averaj farkını bu maçta kapatmayı planlıyor. Aykut Kocaman'ın bol gol için Karabük karşısında daha hücuma dönük bir kadro ile sahada yer alması bekleniyor.

    VALBUENA'YA İLK 11 UMUDU
    Sarı-lacivertli takımda uzun süredir yedek soyunan 'nın Karabükspor karşısında ilk 11'de forma giyebileceği öğrenildi. Kocaman'ın Fransız yıldıza, formsuz 'un yerine görev verebileceği belirtiliyor. Nabil Dirar'ın da bu kez kadroda yer alması bekleniyor.
    1. 13.5.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Kocaman'dan Karabük uyarısı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN